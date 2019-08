El ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, llamó este martes a la unión nacional para enfrentar esta nueva agresión del gobierno de Estados Unidos a Venezuela.

En el acto de recolección de firmas como parte de la Campaña No más Trump, No More Trump, en rechazo del bloque económico contra el país, realizado en Fuerte Tiuna, en Caracas, el ministro Padrino López aseveró que en “Venezuela no habrá intervención, ni golpe de Estado, Gobierno de facto y mucho menos uno de transición”.

AVN