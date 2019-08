Este fin de semana los ciudadanos fueron sorprendidos por un alza en el precio de los diferentes productos de la cesta básica, y es que en tan solo 5 días, la charcutería y el valor del kilo de pollo sufrieron incrementos fugaces que dejaron sin palabras, tanto a los vendedores como los consumidores.

En un recorrido realizado por nuestro equipo reporteril por los diferentes mercados municipales del Girardot, se pudo constatar que el valor actual del kilo de pollo entero pasó de 11.000 a 20.000 bolívares, mientras que el kilo de queso amarillo se ubicó entre 60.000 y 105.000 bolívares, dependiendo de la marca y calidad.

ALZA ES DEBIDO AL DÓLAR

Aunque la mayoría de los vendedores indicaron que desconocen por completo el motivo por el cual los precios incrementaron de dicha forma, muchos de ellos suponen que esto ocurrió motivado al aumento del dólar paralelo.

En este sentido, Darwin Navas, manifestó que aunque el queso llanero mantuvo su valor, los demás productos sí aumentaron en gran medida, “según nuestros cálculos el incremento fue de 40% lo que trajo como consecuencia que las ventas se vieran un poco afectadas, ya que los clientes ven los precios y se van del local sin adquirir ninguna mercancia”.

Asimismo, Navas precisó que el precio del jamón de pierna también registró un nuevo aumento, colocándolo en 95.000 bolívares el kilo; “solo en una semana los precios se ubicaron de esta forma, esperamos que dicha situación cambie con los días”.

De igual forma, Ángel Quintero, indicó que, de acuerdo al valor del dólar, los productos suben, “a pesar de todo las ventas se han mantenido, las personas compran lo que pueden, ya no es común que alguien se lleve un kilo de jamón, los ciudadanos compran de poquito”.

Quintero destacó que el kilo de jamón se ubicó esta semana en 83.000 bolívares, “el queso amarillo todavía se consigue a 79.000 bolívares el kilo, todos los productos presentaron un aumento, aunque esperamos que no continúen subiendo de esta forma, pero la verdad, pareciera que eso no pasará”.

Mientras Adrián Arteaga manisfestó, que el pollo en todas sus presentaciones también presentó un aumento en su costo y ahora hasta los “pellejos” los están vendiendo en 3.000 bolívares en efectivo, “ya no se desperdicia nada, todo se vende, la pechuga tiene un valor de 25.000 bolívares y el pollo picado 22.000 bolívares, pero a las personas no les alcanza el dinero, todo sube y el sueldo sigue siendo muy poco. Nosotros estamos esperando mercancía nueva, pero se dice que el pollo llegará a 19.500 bolívares al mayor”.

COMPRADORES SORPRENDIDOS

Para los compradores ya es habitual que el precio de los productos cambien hasta dos veces al día, motivado a cada actualización del dólar paralelo, sin embargo, manifestaron que el sueldo mínimo establecido por el ejecutivo nacional no es suficiente para poder adquirir los alimentos necesarios para subsistir.

Carlos D’Acquisto indicó que para los venezolanos ya es normal que todo aumente con frecuencia, “el aumento en solo una semana fue increíble, uno sale a comprar y se encuentra con que todo está caro, dicen que es por el dólar, pero en este país el sueldo es en bolívares”.

De igual forma, Omaira Perniz, señaló que ya la ganancia mínima no alcanza para comprar mucho, “uno se compra un kilo de harina de maíz y una mantequilla de las pequeñas y allí se le va todo el dinero y no alcanza para alimentarse un mes obviamente, esta es la realidad del país, ya no se puede comprar mucho, todos hablan de dólar, pero el pueblo cobra en bolívares.

Por último, Johan Valbuena, destacó que para comprar un producto a un precio más económico se debe recorrer varios establecimientos, “dos chorizos me costaron 8.000 bolívares, imagínese nada más cuánto sale el paquete o bandeja, el pollo se consigue hasta en 20.000, yo vengo de lunes a domingo al mercado y los precios aumentan cada día”.

MÓNICA GOITIA | elsiglo

fotos | JOEL ZAPATA