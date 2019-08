Residentes de diferentes zonas de Maracay, municipio Girardot, denunciaron ayer que desde hace aproximadamente quince días vienen sufriendo dificultades con el abastecimiento del agua potable, ya que en varios sectores no cuentan con el vital líquido.

Loading...

No obstante algunos la noche del día sábado empezó a llegar el agua en algunas zonas, todo resultó ser “alegría pasajera”, ya que solo duro unas pocas horas, dejando nuevamente sin el servicio a comunidades como Brisas del Lago, La Maracaya, 12 de Febrero, San José, entre otras.

En este sentido, Felipe Sánchez, manifestó que ve en la obligación de surtir en los diversos llenaderos de la ciudad ya que en su comunidad no llega el servicio de agua potable; “tenemos 15 días que en Brisas del Lago no llega ni una gota de agua, el llenadero que está cerca no funciona los días domingo motivo por el cual debo buscar en otros, pero por lo general cada tres días me toca cargar botellones”.

Asi mismo, Virginia Gómez, indicó que las viviendas ubicadas en la avenida Aragua tampoco poseen el vital líquido, “debemos estar todos los días cargando agua, vivir de esa forma es insostenible y nadie nos da una repuesta al respecto, llevamos más de 15 días en esta situación y sin ni siquiera conocer el motivo”.

De igual forma, Richard Hernández destacó que Piñonal es otra de las zonas donde el servicio de agua ha presentado fallas; “cada dos días debo estar cargando agua y en la casa ahorrando lo más que podemos, es necesario que soluciones esta problemática lo más pronto posible”.

Por su parte, José Borjas precisó que la falta de agua afecta también al bolsillo ya que los botellones los están vendiendo a un costo muy elevado; “uno debe gastar 8 mil bolívares solo en un botellón de agua, y aunque no compro camión cisterna supongo que el mismo está por los 300 mil, ya no podemos vivir con esto y por eso una opción mas viable es cargar agua”.

Por último, debido al que el servicio de agua es de gran importancia en los hogares, ciudadanos hicieron un llamado a las autoridades competentes para que en conjunto puedan solventar el problema a la brevedad posible.

MÓNICA GOITIA | elsiglo

fotos | JOEL ZAPATA