Este sábado 27 de julio murió la voz de Minnie Mouse, Russi Taylor a sus 75 años de edad en su casa de California.

El director ejecutivo de The Walt Disney Company, Bog Iger, fue quien confirmó través de su cuenta oficial de Twitter la lamentable noticia.

“Minnie Mouse perdió su voz con el fallecimiento de Russi Taylor (…) Estamos muy agradecidos por el talento de Russi, así como por el tremendo espíritu y la gran alegría que ella trajo a todo lo que hizo. Fue un privilegio haberla conocido y un honor haber trabajado con ella, y nos reconforta saber que su trabajo continuará entreteniendo e inspirando a las generaciones venideras”, detalló Bog.

Statement from Disney Chairman and CEO Bob Iger on the passing of Disney Legend Russi Taylor: pic.twitter.com/4TpSVkT8BE

