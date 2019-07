Lo que hace que hablemos mientras estamos dormidos de forma profunda es una ruptura en el motor del discurso del sueño. Esto quiere decir que mientras estamos soñando los músculos de nuestra boca y las cuerdas vocales se encuentran inactivas, pero cuando estos se encienden y trabajan durante unos segundos, pronunciamos en voz alta las palabras que están siendo emitidas dentro de nuestro sueño.

En cuanto al segundo caso, podemos hablar dormidos durante los llamados “sueños transitorios”. Estos ocurren cuando estamos semi-despiertos entre la transición de una etapa de sueño NO-REM a otra. Así es que un breve momento “semi-despiertos”, en el que se activan algunos aspectos de la vigilia, nos permite hablar. Aunque nuevamente, y por supuesto sin sentido alguno.

¿Qué tan común es hablar dormido?

No hay nada de qué preocuparse, porque de hecho esto es algo muy común. La cuestión es que no es fácil determinar si hablas dormido o no, ya que generalmente todos dormimos al mismo tiempo y pocas veces otra persona logra notar si estás hablando dormido.

Las estimaciones varían en general, pero en la mayoría de los casos los estudios realizados han demostrado que los pre-adolescentes y niños pequeños suelen hablar dormidos más que otros grupos humanos. Además, se sabe que a medida que vamos envejeciendo esto va disminuyendo de una forma significativa.

De todos modos, la somniloquia crónica en adultos y adultos mayores sí es considerada como un trastorno del sueño y se cree que es producto de la exposición prolongada a la tensión, el cansancio físico y el mental.

El sonambulismo y el rechinamiento de los dientes también son algunos trastornos similares que siguen esta línea.