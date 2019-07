Aunque los vídeos deep fake en los que se manipulan las declaraciones de celebridades llevan varios años existiendo, estas inteligencias artificiales que los crean se han desarrollado tanto que actualmente es difícil saber si son falsos o no. Pero, para combatir estos sistemas que preocupan tanto a políticos como a famosos, la mejor opción es otra inteligencia artificial.

Un grupo de investigadores de dos Universidades de California ha desarrollado una herramienta que analiza la forma de hablar y gesticular de las personas y reconoce si el vídeo es real o está manipulado. El proyecto Protecting World Leaders Against Deep Fakes ha sido financiado por Google y DARPA, la sección de investigación del Pentágono.

Lo que reconoce este sistema es la firma biométrica débil, un grupo de gestos que realizamos al hablar que identifican a cada persona, aunque no es tan específico como la huella dactilar o el iris de los ojos. El estudio ha contado con sus propios vídeos deep fake realizados por ellos mismos con el sistema GAN, uno de los más utilizados en este tipo de herramientas, y han utilizado como ejemplo a personas como Donald Trump, Barack Obama o Hillary Clinton, entre otros.

El programa ha detectado la manipulación con una precisión de hasta un 92%, pues hay rasgos característicos que todavía no están bien logrados, como la sonrisa del actual presidente de Estados Unidos, por ejemplo. “Celebridades y figuras políticas han sido los principales objetivos hasta ahora, pero no me sorprendería que dentro de un año o dos cualquiera pueda ser el objetivo de este engaño”, comenta Hao Li, investigador del equipo de desarrollo del proyecto.

analisis biometrico