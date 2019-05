No siempre necesitamos ver ficción para descubrir lugares que estén más allá de nuestra imaginación. El mundo está lleno de sitios originales que rompen con lo que conocemos como normal, y que si les damos una oportunidad pueden llenarnos de asombro.

Tienes para ti estos 15 sitios tan originales que podrían ser el escenario de una gran historia, ¿quién sabe? Quizás la tuya.

1. Chefchaouen

El azul es el color favorito de muchas personas, y vaya que a este pueblo de Marruecos debe gustarle mucho, porque absolutamente todas sus edificaciones están pintadas pura y expresamente de ese color. Uno pensaría ¿es que se quedaron sin otro color? Pues no, según se cuenta, es porque sus primeros habitantes fueron exiliados judíos en 1930 que quisieron pintar el lugar del mismo color que el cielo para simbolizar la libertad.

2. Colonia del Sacramento

Si por casualidad pasas por allí, no te preocupes, no retrocediste en el tiempo. Es un pueblo de Uruguay con una estética particular, ya que todo está ambientado en la época colonial; las edificaciones, el piso y hasta sus autos tienen apariencia antigua. Debe ser muy interesante saber cuánta similitud tiene con lo que nos cuentan los libros de historia sobre esa época.

3. Coober Pedy

Este sitio de Australia definitivamente no es apto para claustrofóbicos ya que es un pueblo subterráneo. La razón de su ubicación es que fue fundado en 1915 para funcionar como centro de minería, pero finalmente los mineros decidieron instalarse allí permanentemente ya que el exterior era muy caluroso para ellos. Y al parecer, el resto de la población pensó lo mismo, porque continuó creciendo hasta fundarse iglesias, hospitales y hasta centros comerciales. Bien, no necesitarás empacar protector solar para visitarlos.

4. Isla Miyake-jima

Si te gusta la sensación de adrenalina, en Miyake habrás llegado a tu lugar ideal. Lo cierto es que en esta isla de Tokio, tal como podemos ver en la fotografía, se encuentra un volcán activo, y por una erupción que hubo en el 2000, los habitantes solo pudieron volver a vivir allí con la condición de usar estrictamente máscaras de gas por la toxicidad del aire, así que no olvides empacar la tuya en la valija.

5. Manshiyat Nasser

Este suburbio de Egipto no es apto para fanáticos de la limpieza ya que está lleno de basura, y no es por falta de pulcritud, sino por trabajo. Es cercano a El Cairo, que no cuenta con un sistema eficaz de recolección de residuos, asumiendo la responsabilidad de recolección los habitantes de Manshiyat. Quizás no sea el lugar más limpio del mundo, pero seguramente podrían encontrarse cosas muy interesantes allí.

6. Colma

Esta no es la fotografía de un cementerio, realmente es una ciudad, que claramente puede ser el lugar idóneo para fanáticos de las historias de fantasmas. La ciudad perteneciente a California tiene mayor cantidad de habitantes muertos que vivos, y se debe a que en San Francisco se prohibió crear nuevos cementerios, por lo que este lugar abrió sus puertas para darle sepultura a todos los difuntos que de allí proviniesen. Así que no es nada raro para los turistas caminar y cruzarse con esquelas y nichos. ¡Qué miedo!

7. Kowloon

Al ver las fotografías, puede ser un poco difícil distinguir qué es una calle, dónde terminan algunos edificios y empieza el resto, puesto que todo está muy apretado. Esta ciudad de Hong Kong llegó a tener la mayor densidad de población, por lo que sus habitantes construyeron casas una encima de la otra. En la actualidad, por las condiciones de vida y la inseguridad que había, se inició un proyecto para que los civiles se muden a otras ciudades y convertir el lugar en un parque de diversiones.

8. Slab City

Seguramente ningún mapa no te guiará a este sitio en California, ya que los mismos habitantes exigieron no figurar ni tener un cartel que los señale, para ser el último lugar libre de Norteamérica. Las casas son rodantes y por esta razón no hay servicio de alcantarillado, ni de luz. Si te gusta el estilo de vida libre, no lo dudes, Slab City es tu lugar ideal.

9. The Villages

Vaya que las fotografías transmiten paz, y es porque este lugar tiene una comunidad restringida para adultos mayores, es decir, que es muy tranquilo, para entretenerse y descansar. Si tus abuelos están planeando viajar quizás deberías recomendarles viajar a The Villages en Florida, cuyos habitantes son adultos y no admiten población menor de 19 años, ofreciendo entretenimientos propios de la tercera edad. Irresistible, ¿cierto?

10. Oil Rocks

No nos dejemos engañar por la fotografía, no es un puerto, sino una pequeña ciudad flotante. Oil Rocks está en Azerbaiyán y se originó cuando la extracción de petróleo se hacía en el área marítima. Construyeron complejos para albergar a los trabajadores que finalmente terminaron viviendo allí.

11. Auroville

Más que una estética particular o una ubicación atípica, lo que destaca a esta ciudad es que no pertenece a ninguna nación, ni fomenta un credo. Tampoco existe el dinero, los habitantes reciben el fruto de su trabajo en una cuenta común y pueden adquirir sus bienes y servicios mediante una tarjeta, tampoco tienen líderes políticos. Auroville, fue propuesto por la ONU e implementado por la India con el objetivo de que los habitantes vivan en paz y unión. ¿Lo lograrán? Todavía es un proyecto en construcción, pero sin lugar a dudas, los fanáticos de Utopía de Tomás Moro no le perderán el rastro hasta entonces.

12. Noiva do Cordero

¿Algún hombre aún no ha encontrado a su mujer ideal? Pues quizás la encuentre en Brasil. Este pueblo está habitado mayoritariamente por mujeres solteras entre 20 y 35 años y viven enteramente de las plantaciones. Particularmente, predomina el matriarcado.

Cuéntanos qué sitio te gustó más, y qué tiene de original la localidad en la que vives. ¡De seguro es muy interesante!