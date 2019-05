Luego de guardar silencio ante los fuertes ataques de su hija Frida Sofía, la cantante Alejandra Guzmán finalmente decidió hacerle frente a las críticas.

Loading...

A través de un video difundido por el medio digital Remake media, la artista se mostró bastante tranquila, pero a su vez le envió un claro y directo mensaje a su hija.

“No me engancho con gente que no debo, con comentarios que no tienen un fundamento. Realmente ahí es donde creo que está la diferencia entre ser feliz o no serlo. Se lo digo a la gente que le importa poco lo que digan y le importa la salud mental y la paz interna”, expresó la intérprete de Yo te esperaba.

Ante la cantidad de cuestionamientos que hizo Frida Sofía sobre su equipo de trabajo, la mujer simplemente se limitó a responder: “Creo que me he rodeado de gente que me dice la verdad y no me dice siempre que todo está bien, porque no siempre todo está bien. Así son las cosas”.

Cabe destacar que toda esta polémica surge luego de que Frida Sofía comentara que su madre se la pasaba bajándole todos los novios.

En entrevista para la revista TVNotas, Frida Sofía fue cuestionada sobre la supuesta relación que mantiene Guzmán con su exnovio, Christian Estrada, luego de que comenzaran a correr como pólvora en redes sociales varias fotografías de este par, además de ser pillados junticos durante los ensayos de la gira de su madre.

“Verlos juntos no es nada nuevo para mí, yo ya lo sabía, y aunque con mi mamá no tengo comunicación desde hace meses por esta y otras cosas, me dolió muchísimo que se destapara esta situación. No es la primera vez que se mete con un ex, es horrible, espero que vean que no soy una pinche loca”, aseveró.