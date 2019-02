Interpretar a una madre cuya hija es secuestrada fue “realmente duro” para Penélope Cruz, quien dijo que hasta sufrió fiebre todas las tardes del último mes de rodaje de “Todos lo saben”, su película más reciente.

“Estoy segura de que era por el nivel de estrés tan fuerte del personaje”, dijo la actriz a la Associated Press en una entrevista telefónica.

“Porque por supuesto, es ficción, pero hay una parte que te afecta sí o sí, porque sientes por los demás, por personas que se hayan visto en una situación de amenaza de pérdida de un hijo, ya sea por enfermedad o por cualquier situación horrible como la de la película”.

En el filme, Cruz da vida a Laura, una madre que llora y sufre durante casi todo el largometraje, en el que participa también su marido Javier Bardem. La cinta, que el año pasado abrió el Festival de Cine de Cannes, se estrenó el pasado viernes limitadamente en Nueva York y Los Ángeles.

Dirigida por el iraní Asghar Farhadi, en “Todos lo saben” Cruz y Bardem interpretan a examantes que lidian con el secuestro de una hija adolescente cuando se reencuentran en un pueblo de España al que el personaje que interpreta Cruz viaja para acudir a una boda.

“Yo sabía que me enfrentaba al personaje más difícil que he hecho hasta ahora. Lo supe cuando lo leí y luego así fue”, dijo Cruz. “Asghar es maravilloso y es muy fácil trabajar con él, pero el personaje fue muy difícil sacarlo adelante porque era realmente duro todo el tiempo.”

A Cruz le gustó compartir tantas escenas con Bardem, con quien tiene dos hijos, Luna y Leo, pero destacó que lo normal no será que ambos actúen juntos en cada película que hagan.

“Por supuesto me gustaría repetir alguna vez más, pero no es algo como para hacer cada dos años o cada año. De vez en cuando, si surge, sin forzarlo”, explicó. “Tienen que ser los personajes adecuados, el proyecto adecuado. No sentimos que es para todo el tiempo, aunque sea más cómodo por muchas razones”.

Cuando el año pasado se le preguntó en una conferencia de prensa en Cannes si a Bardem y a ella les pagaron lo mismo por su trabajo en la película, Cruz respondió que “de hecho, sí”.

“Todos lo saben”, que se muestra en Estados Unidos como “Everybody Knows”, se estrenó el pasado septiembre en España y Argentina y poco después en Venezuela y Perú.

La actriz explicó que no acudirá a la ceremonia de los Oscar este mes debido a que estará rodando “The Wasp Network”, la nueva película del director francés Olivier Assayas sobre la historia real de cinco espías cubanos enviados a Estados Unidos para desmantelar una célula anticastrista. El filme se rodará en Cuba y las islas Canarias, dijo Cruz, quien interpretará a la mujer de uno de los espías, más conocidos como “los cinco”.

“Es un personaje muy interesante, me encanta. Y estoy en plena preparación porque el acento cubano no es fácil y la película es casi toda en español y una parte en inglés, y tengo que manejar el acento en ambos idiomas”, indicó.

Cruz explicó que no dudó en trabajar con Farhadi en “Todos lo saben”.

“Me parece un genio”, dijo. “Es de los mejores directores que hay trabajando en el mundo hoy en día. Tiene una sensibilidad muy especial”.

Farhadi ha ganado dos veces el Oscar a la mejor cinta en lengua extranjera, por “Una separación” y “El viajante”.