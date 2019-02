El tema de los premios en la Serie del Caribe de béisbol está generando malestar en Panamá.

El presidente de la Liga de Béisbol Profesional de Panamá, David Salayandía, confirmó el domingo a The Associated Press que los finalistas de la serie -Panamá y Cuba- no recibirán premios en efectivo debido a que son invitados al torneo.