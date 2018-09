Prieto: sistema eléctrico se estabilizó y vamos a un nuevo comienzo

Con el “sistema eléctrico estable” el gobernador Omar Prieto se lanza a “un nuevo comienzo” con una tarea ingente: atender la crisis del transporte, el bachaqueo, la basura, la salud, la iluminación de vías, la alimentación y un largo etcétera de problemas atizados por la situación nacional.

Por lo pronto, su principal promesa de campaña, intervenir Las Pulgas ya es una realidad: “Vamos a ir cada 24 o 48 horas a supervisar a ese monstruo que se ha creado en el mercado”.

— ¿Qué tanto impacta la minería ilegal al sistema eléctrico del Zulia?

— Si te digo un valor ahorita te puede estar mintiendo. Nosotros también tenemos que ver sectores que no tienen energía y que se pegan de cualquier poste y podrían estar causando malestar en el sistema integrado eléctrico (…)

— Hay un problema también con el contrabando de combustible, cada vez más desatado…

— Lo vamos a solucionar, hay municipios como Colón, por ejemplo, que nadie quiere trabajar porque todos quieren contrabandear gasolina, hay colas de camiones, buses que no hacen otra cosa que no sea contrabandear gasolina, cómo vamos a frenar el bachaqueo de gasolina, no solamente con el sistema que se instaló en las estaciones de servicio (…)

— Pero cómo lo harán en un negocio que ha tomado tanto cuerpo en el que, incluso, hay militares y cuerpos policiales cómplices del negocio?

— El que contrabandea con un uniforme simplemente es un delincuente (…) Ahora cuando coloquemos el precio de la gasolina al precio internacional se está disminuyendo en casi un 30% la fuga, lo demás nos corresponde en un tema estratégico de frontera (…)

— La intervención de Las Pulgas fue su principal promesa de campaña y ahora, incluso, el exalcade Di Martino lo conminó a actuar?

— Bueno, Di Martino, que era mi pana, es el menos indicado para hablar del Zulia. Porque nosotros gobernamos con Gian Carlo, yo era diputado cuando él era el alcalde de Maracaibo, es muy fácil desde allá con esos privilegios, criticar el Gobierno local, pero no lo hace Gian Carlo, es una estructura obsoleta del estado que se niega a morir y que esta estructura revolucionaria está comenzando a transformar, sin medias tintas (…)

No es meternos a Las Pulgas y decir aquí estamos, no es manejar el tema de manera estructural, por ejemplo, yo tenía unas dudas con las medicinas porque se consiguen unos medicamentos que produce un laboratorio del estado allí y no se consiguen en farmacias, porque el laboratorio SM Pharma producía y tenía comercializadoras posteriores que se los llevaban al bachaqueo para las islas y a Colombia (…)

— Las Pulgas ha sido como un autogobierno, de hecho, el rechazo del billete de Bs. 100 lo impusieron allí…

— (…) Ya estamos en Las Pulgas y designamos una autoridad militar y un autoridad civil y vamos a ir cada 24 o 48 horas a supervisar ese monstruo que se ha creado en Las Pulgas.

Con quiénes lo hacemos, con todo el estado nación. En este nuevo comienzo Maracaibo brillará de nuevo, su basura será recogida, todos sus semáforos serán reparados, todas sus avenidas serán iluminadas y todas sus plazas serán rescatadas (…)

Tenemos hoy una actitud mucho más optimista que la que tuvimos hace unos meses, por qué, diez meses después logramos estabilizar el sistema eléctrico, de allí arranca el nuevo comienzo.

Fuente: Globovisión