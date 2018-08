No es poco con el vacío que dejó el argentino Manu Ginóbili al anunciar su retiro del baloncesto, David West también anunció su retiro poniéndole punto y final a su etapa como jugador de baloncesto.

Por medio de su cuenta Twitter anuncio su retirada luego de 15 temporadas en la NBA: “He sido afortunado de poder vivir mi sueño de niño: jugar en la NBA. Ahora, después de 15 temporadas, he decidido retirarme del baloncesto.

Soy honrado y estoy agradecido por el apoyo de mi familia y mis amigos, entrenadores y jugadores, equipos y aficionados durante mi carrera. A todos aquellos que han estado conmigo, en mi esquina, a los que han rezado por mí o simplemente han dicho algo bueno, os lo agradezco. Creer en ti no es negociable. ¡Salud!”.

El veterano logró coronarse campeón en dos ocasiones con los Golden State Warriors, su paso por San Antonio lo ayudó a saber que deseaba en su futuro y el ser campeón de la NBA estaba en sus planes claramente, su aporte en Warriors ayudo mucho a que la franquicia tuviera un balance con todos los jugadores y crear una mejor química de juego, un jugador con tanta experiencia como West fue fundamental los Warriors.

David proviene de la generación del Draft de 2003, pudo ser participe del All Star Game en 2008 y 2009. Sus mejores temporadas se remontan en su tiempo con New Orleans y Indiana Pacers demostrando su gran potencial, con San Antonio propició buenos números aquneu no comparados con los que hacía en Indiana o New Orleans, pero el punto medio de su carrera fue con Golden State, no era titular pero desde la banca aportaba todo lo necesario para lograr las victorias, los dos campeonatos fue el regalo que le obsequió su esfuerzo, pasión y responsabilidad.

Sin duda el no ver a David West en el tabloncillo será muy conmovedor, su estilo de juego encantaba a los aficionados y dejaba en grande su nombre en las franquicias que jugaba, el adiós del veterano ha dejado un vacío en todos los fanáticos del baloncesto, especialmente los de Golden State Warriors.

