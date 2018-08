Santos: Desacuerdo en verificación de ONU ha impedido pactar cese al fuego

La falta de acuerdo en los protocolos para la verificación de la ONU ha impedido pactar un nuevo cese al fuego bilateral con la guerrilla colombiana del ELN en Cuba, dijo este lunes el presidente Juan Manuel Santos.

“El ELN insiste en no aceptar unos protocolos que Naciones Unidas exige y nosotros también para efectos de vigilar el cese al fuego”, declaró el mandatario en una entrevista con la AFP en la presidencial Casa de Nariño.

“Si no aceptan los protocolos de Naciones Unidas, pues entonces no puede haber un cese al fuego verificable y si no es verificable, no vamos a aceptar ningún cese al fuego”, agregó Santos, que dejará el poder el 7 de agosto tras ocho años.

El presidente aseguró que las condiciones exigidas por la ONU y la Iglesia católica son resultado de la “experiencia” que dejó la supervisión que llevaron a cabo ambos organismos del primer cese al fuego bilateral que rigió entre octubre y enero pasados, en medio de acusaciones mutuas de incumplimientos.

“La ONU está diciendo: ‘necesito unos protocolos más precisos para poder ser más efectivo en la verificación'”, señaló.

Santos envió la semana pasada una comisión a La Habana, sede de las negociaciones con la considerada última guerrilla del país, con el objetivo de acelerar la firma del alto el fuego y de un acuerdo marco, que tendría que desarrollar el nuevo gobierno del derechista Iván Duque.

Duque, ahijado político del expresidente Álvaro Uribe, prometió endurecer las condiciones de los diálogos con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), que se llevan a cabo desde 2017 en medio de la conflagración.

“Hemos avanzado mucho (…) pero estamos en plenas negociaciones”, apuntó Santos.

El mandatario saliente aseguró que la dinámica de las conversaciones con el grupo guevarista ha sido distinta de la de los diálogos que lideró con las FARC, que finalizaron con la firma en 2016 de un histórico acuerdo que desarmó y transformó en partido a la que fue la guerrilla más poderosa de América.

“El ELN no tiene esa estructura jerárquica que tienen las FARC, entonces para ellos la toma de decisión es mucho más lenta”, aseveró.

Santos, premio Nobel de Paz en 2016 por sus esfuerzos para superar el conflicto armado colombiano, reiteró igualmente la denuncia sobre la huida hacia Venezuela de los jefes del ELN.

“Sin duda alguna los comandantes del ELN están en Venezuela, eso lo sabemos hace tiempo”, indicó.

El Gobierno de Nicolás Maduro, al que Santos califica de “dictadura”, fue uno de los garantes en las conversaciones con las FARC y también lo es con el ELN, que cuenta con unos 1.500 combatientes.

“Yo tengo que reconocer que Venezuela en el proceso de paz con las FARC ayudó, y en el proceso de paz con el ELN también ayudó”, afirmó.

