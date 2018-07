“Se dice muchas veces que Lula solo atrae a la gente pobre, a quienes reciben la ayuda del Bolsa Familia, pero hoy se demuestra que los intelectuales de Brasil apoyan su libertad porque fue condenado sin pruebas”, dijo Silvia Costa, una funcionaria pública de 51 años.

El evento, que tenía prevista la participación de la sambista Beth Carvalho o de la joven ‘funkeira’ MC Carol y que fue bautizado popularmente como ‘Lulapalooza’, como un guiño al famoso festival Lollapalooza, empezó alrededor de las 14H00 locales y debería terminar entrada la noche con el esperado show de Buarque y Gil.

Festival Lula Libre

Los dos artistas, de hecho, no tocan juntos desde 1973, cuando Brasil estaba en plena dictadura militar (1964-1985). Caetano Veloso, el otro elemento de esa tríada dorada, está de gira en Europa.

Aunque el “¡Lula libre!” resonó fuerte a lo largo del día, no todos estaban ahí por el expresidente.

“Yo, sinceramente, vengo por los artistas, porque me gustan Chico y Gil. No soy muy afín a la causa de Lula, creo que es muy difícil que él no robara cuando cayeron casi todos los de su gobierno”, dijo Gabriel Nascimento, un estudiante de historia de 19 años.

Lula purga una pena de 12 años y un mes de prisión en Curitiba (sur) por corrupción y lavado de dinero por recibir un apartamento en la costa de Sao Paulo de una constructora, a cambio de favores.

AFP