G7 rechazó resultados del proceso electoral del 20 de mayo

El G7 se pronunció este miércoles sobre los resultados de las elecciones realizadas el 20 de mayo en Venezuela, en las cuales resultó ganador Nicolás Maduro. A juicio de este grupo el proceso “cumple los estándares internacionales aceptados y no ofrecer las garantías básicas para un proceso inclusivo, justo y democrático”.

A continuación el comunicado:

Nosotros, los líderes del G7 de Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón, el Reino Unido, los Estados Unidos de América y la Unión Europea, rechazaromo el proceso electoral del 20 de mayo de 2018 en Venezuela.

Al no cumplir con los estándares internacionales aceptados y no ofrecer las garantías básicas para un proceso inclusivo, justo y democrático, esta elección y su resultado carecen de legitimidad y credibilidad. Por lo tanto, denunciamos las elecciones presidenciales venezolanas y su resultado, ya que no es representativo de la voluntad democrática de los ciudadanos de Venezuela. El gobierno venezolano ha perdido la oportunidad de una rectificación política que se necesita con urgencia.

Nos solidarizamos con el pueblo de Venezuela y hacemos un llamado al Gobierno de Nicolás Maduro para que restaure la democracia constitucional en Venezuela, organice elecciones libres y justas que reflejen verdaderamente la voluntad democrática del pueblo, libere de inmediato a todos los presos políticos, restaure la autoridad del Asamblea Nacional y proporcione un acceso completo, seguro y sin obstáculos a los actores humanitarios.

Mantenemos nuestro compromiso de apoyar una solución pacífica, negociada y democrática a la crisis en Venezuela y de apoyar a la población venezolana a través de la asistencia humanitaria.

