Bryant: “El baloncesto europeo es más físico que la NBA”

“El baloncesto europeo es más físico que la NBA. La NBA tiene que ser más dura, pero no tanto como el baloncesto de la época de los ‘bad boys’ de Detroit, por supuesto. Me cuesta ver algunos partidos porque cuando tocan a un jugador ya es falta. Si se mejora esto haría que los jugadores tuvieran que ser más habilidosos”, declaró en una conferencia con motivo del nuevo programa de análisis de baloncesto de la ESPN en el que participará.



Tras su retirada del baloncesto en 2016, Kobe Bryant se dedicó al mundo del cine y aseguró no echar de menos la cancha: “Veo baloncesto y soy un competidor, pero puedo hacerlo sin sentir nada y esto es bueno para mí; me pasé a otra cosa. Puedo escribir y producir y me gusta hacerlo y me divierto con ello, no es algo pasajero. Además el Oscar que recibí ayuda a seguir”.