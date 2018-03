El creador de las ‘Bratz’ quiere salvar de la extinción a Toys ‘R’ Us

Isaac larian, fundador de MGA Entertainment, está aliándose con inversionistas para salvar 400 tiendas de las 735 destinadas a cerrar; “este es un ícono estadounidense que debe ser salvado”, dice.

Isaac Larian dice que él y otros dos inversionistas no identificados han comprometido 200 millones de dólares para tratar de salvar aproximadamente 400 de las 735 tiendas estadounidenses restantes que están programadas para cerrar.

Larian abrió una página en GoFundMe para tratar de recaudar más dinero, a través de pequeñas contribuciones de personas que aman las tiendas, así como para generar publicidad sobre sus esfuerzos. Hasta ahora, ha recaudado alrededor de 5,000 dólares.

“Este es un ícono estadounidense que debe ser salvado”, dijo Larian, fundador y presidente ejecutivo de MGA Entertainment, “Solía llevar a mis hijos allí en lugar de Disneyland. Esto debe ser salvado para la próxima generación”.

Toys “R” Us anunció la semana pasada que cerraría todas sus tiendas en Estados Unidos después de no poder encontrar un comprador. Estaba quemando aproximadamente 100 millones de dólares al mes en efectivo.

Larian dijo que los años de pérdidas financieras en Toys “R” Us no lo asustan. “Durante mi vida como emprendedor, a menudo me decían que no se podía hacer algo, que ninguna muñeca podía desafiar a Barbie. Y aún así lo logramos”, dijo.

Culpó de la muerte de Toys “R” Us a sus propietarios de capital privado, quienes sobrecargaron a la compañía con miles de millones en deuda. La compañía debía alrededor de 5,000 millones de dólares cuando se declaró en bancarrota en septiembre. “Cada centavo que ganaba era destinado al pago de su deuda”, dijo.

Se necesitarán más de esos 200 millones de dólares para comprar los activos que Larian quiere, pero está seguro de que puede recaudar 1,000 millones de dólares para fines de mayo. Eso debería ser suficiente para obtener la aprobación del tribunal de quiebras para comprar 400 tiendas y la marca Toys “R” Us, dijo Larian.

Larian, quien dijo que le preocupa el futuro a largo plazo de la industria de los juguetes sin una importante cadena nacional de tiendas de juguetes, ya hizo una oferta por separado para comprar Toys “R” Us Canadá. Pero no revelará su propia oferta mientras las demás ofertas sigan llegando.

Toys “R” Us tenía la intención de permanecer en el negocio cuando se declaró en bancarrota. Pero sus ventas navideñas fueron mucho más débiles incluso que su peor escenario.

La compañía ha perdido 2,500 millones de dólares desde 2012, la última vez que presentó una ganancia de todo el año. Sus ventas de liquidación en tiendas comenzarán el viernes y habrán sido completadas para cuando Larian haga su oferta por las tiendas.

“Estaba analizándolo desde antes de la liquidación”, dijo. “Hubiera sido mejor poder comprarlo antes de la liquidación, pero si van a ser tiendas vacías las que compremos, todavía creo que pueden ser salvadas”.

La portavoz de Toys “R” Us no hizo ningún comentario sobre los esfuerzos de Larian.

Larian dijo que no está utilizando nada de MGA para la oferta porque no quiere arriesgar su empresa juguetera. MGA es la novena Toys “R” Us más grande; debe 21.4 millones de dólares. “Somos lo suficientemente grandes, podremos capear eso”, dijo acerca de la pérdida. “Va a doler, va a afectar los aumentos, a perjudicar los bonos, pero vamos a estar bien”.

Larian dijo que vendió sus primeros juguetes en Toys “R” Us en 1979, y que la tienda era crucial para el éxito de su compañía. MGA dijo que el 20% de sus productos se venden en Toys “R” Us. “Tengo 1,200 personas en Hudson, Ohio, fabricando “Little Tikes”, dijo. “Sin Toys ‘R’ Us voy a tener que recortar a algunas de ellas”.

Fuente:Expansión/CNN