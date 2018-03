Consecomercio: Incremento semanal de 15% en masa monetaria agudiza escasez de efectivo

En entrevista exclusiva a Unión Radio, advirtió que la actualmente el efectivo se está comercializando a 100% de su valor. “Es un tema bastante dramático en el que el comerciante no solo enfrenta que con la crisis eléctrica ya no hay puntos de venta que funcionen, ya no se pueden hacer transferencias, además no hay efectivo entonces ¿De qué manera que el ciudadano común pueda desenvolverse?”.