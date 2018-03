Se confirman los directores para la película de Flash

John Francis Daley y Jonathan Goldstein, confirmaron que dirigirán la próxima película de Flash para el DCEU.

Ezra Miller es quien da vida al héroe en el DCEU, desde que en octubre de 2014 se confirmó que interpretaría a Barry Allen, haciendo un cameo en Batman v Superman: Dawn of Justice y Suicide Squad (ambas en 2016), además de aparecer en Justice League Part One (2017) y Justice League Part Two (2019) como parte del equipo, así como su película homónima de 2018 The Flash.

John Francis Daley confirmó la noticia a través de Twitter; después de haber dicho que era posible que asumiera la dirección de la película durante un AMA en Reddit.

Fuente: Breinguash

