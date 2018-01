Serena Williams no participará en el torneo abierto de tenis de Australia

La vigente campeona del Abierto de tenis de Australia, la estadounidense Serena Williams, anunció este viernes que no participará en dicho torneo al considerar que aún no está al nivel necesario tras su maternidad.

La ganadora de 23 Grand Slam regresó el mes pasado a las pistas, tras casi un año alejada de ellas, en el torneo de exhibición de Abu Dabi, en el que perdió frente a la letona Jelena Ostapenko.

Su último partido en una competición antes de eso había sido en la final del Abierto de Australia, hace un año, en la que ganó a pesar de estar embarazada ya de dos meses.

“Después de competir en Abu Dabi me di cuenta de que, aunque estoy muy cerca, aún no me encuentro donde personalmente me gustaría estar”, dijo en un comunicado.

