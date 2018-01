¡Entérate! ¿Cómo tener buen sexo después de la menopausia?

¿Crees que no podrás tener buen sexo después de la menopausia? Este es un temor muy común en las mujeres que ya se acercan o que ya llegaron a esa edad.

Es un hecho que muchas cosas cambian en tu anatomía y que ahora debes adaptarte a eso. Sin embargo, esto no significa que debas olvidarte de tu vida sexual.

Aquí te hemos recopilado los mejores consejos para tener buen sexo después de la menopausia. Eso sí, recuerda que no hay una receta mágica y debes buscar lo que mejor te sirva.

Además, siempre es buena idea hablar con tu pareja sobre tus dudas y temores. De esta manera, podrás trabajar en conjunto para mejorar nuestra vida sexual.

Para tener buen sexo después de la menopausia comienza por aceptar que tus ritmos han cambiado y prueba para encontrar cómo y qué te excita ahora.

Para tener buen sexo después de la menopausia necesitas lidiar con la sequedad vaginal causada por los cambios hormonales.

Recuerda que no es tu culpa ni hay nada malo con tu pareja. Simplemente tu cuerpo necesita algo de ayuda extra y es tan sencillo como comprar un lubricante.

Es muy probable que antes ya hayas usado alguno. De no ser así, recuerda:

Evita riesgos hablando con tu ginecólogo y pidiéndole que te dé algunas recomendaciones. Te puede sugerir dos o tres productos y tú elegir el que prefieras.

Elige uno que sea a base de agua para evitar infecciones. En el mercado hay lubricantes a base de agua y a base de aceite.

Una vez que tengas el lubricante, usa tanto como necesites. No tengas miedo ni vergüenza, seguro que tu pareja está dispuesta a incorporar este nuevo elemento para asegurar la satisfacción de ambos.

Evita el estrés

Tener buen sexo después de la menopausia requiere de mucha calma y tranquilidad. Así que, en ese momento, olvídate de cualquier situación estresante y deja de pensar que no podrás disfrutar el encuentro.

Es algo irónico, porque si te pasas el momento pensando que será difícil, al final, sí que lo es. Así que juega con los elementos que tienes a mano.

Prepara una cena romántica, ponte en situación con tu pareja y solo deja que las cosas fluyan.

Si lo que te tiene estresada es el trabajo, date un tiempo para practicar un deporte, colorear o probar un nuevo pasatiempo. De esta forma te sentirás más dispuesta para tener un encuentro íntimo.

Tómate tu tiempo

Durante tus años de juventud quizás lograbas alcanzar el orgasmo muy rápido. Tal vez incluso tenías orgasmos múltiples y ahora sientes que algo va mal porque ya no pasa. Parte de tener buen sexo después de la menopausia es entender que tus tiempos cambian.

No es que ya no vayan a llegar los orgasmos pero si necesitarás más tiempo y atención. Esto no es nada malo, tan solo es una parte de crecer. Tu pareja y tú deben darse todo el tiempo que sea necesario para el juego previo.

Algunas cosas que funcionan son:

Usar la tecnología. Preparando el ambiente con algunos mensajes sugerentes o con una charla sexy.

Concentrente en los besos y caricias previos. No tengas prisa, mejor tómate tu tiempo.

Prepara el momento. Tener buen sexo después de la menopausia requiere de cierta preparación. Prepara el lugar, elege ropa sugerente y alejados de toda obligación durante el encuentro íntimo.

En lugar de luchar contra la edad, la menopausia y los cambios que esta conlleva, acepta tu nueva realidad. Algunas mujeres se niegan completamente a los cambios y lo único que logran es sentirse frustradas.

Así que, si vas por ese camino, da un paso atrás y acéptate. Ya no tienes 30 años y eso es bueno. Ahora tienes experiencia y conocimiento sobre tu cuerpo que te ayudarán a tener una mejor experiencia si te lo permites.

No pienses que una edad o circunstancias son mejores que otras, recuerda que es posible que todo lo que necesites sea aceptarte y dejar que las cosas fluyan.

Fuente: Mejor con Salud

