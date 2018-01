Trump promete cortar el “tonto” financiamiento de EE.UU. a Pakistán

El presidente de EE.UU., Donald Trump, ha prometido cortar el financiamiento que su país brinda a Pakistán para la lucha contra el terrorismo debido a que, según él, Islamabad “ayuda” a los extremistas en lugar de combatirlos.

The United States has foolishly given Pakistan more than 33 billion dollars in aid over the last 15 years, and they have given us nothing but lies & deceit, thinking of our leaders as fools. They give safe haven to the terrorists we hunt in Afghanistan, with little help. No more!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 1, 2018