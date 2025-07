Ante el reciente inicio de la campaña electoral para los comicios municipales del próximo 27 de julio, los votantes aragüeños se encuentran a la expectativa y sumergidos en un ambiente donde la esperanza se mezcla con el escepticismo, pues esperan que los candidatos cumplan sus promesas, y añoran que quien resulte electo inicie una gestión comprometida con el bienestar de la región.

Los ciudadanos esperan que se cumplan las propuestas.

Carlos Manrique.

Y es que a pocas semanas de que los ciudadanos acudan a las urnas, el equipo de reporteril de elsiglo salió a las calles para escuchar la opinión de los maracayeros de cara a los comicios, los cuales se mostraron renuentes a creer en «embustes» que solo buscan burlarse de su buena fe.

Al respecto, Carlos Manrique, encuestado, habló acerca de la importancia de salir a ejercer el voto, viéndolo como una oportunidad para el cambio que tanto necesitan las comunidades.

«Es importante votar. Creo que es tiempo de un cambio y está en nosotros hacerlo realidad. Si nos quedamos en casa, y dejamos que otros decidan por nosotros, no haremos nada, por eso creo en el poder de voto», afirmó.

En cuanto a los candidatos, afirmó que no tiene conocimiento de quienes son, sin embargo, espera que sean personas que realmente quieran el bienestar social y no solo el de unos pocos.

«Tengo entendido que el alcalde de Girardot va a la reelección. Pero por la oposición desconozco quién va. Sea quien sea, espero que traigan propuestas que nos beneficien a todos los ciudadanos y no solo a los amiguitos», sentenció.

Ramón Briceño.

También te puede interesar: Unidad y organización popular marcan el camino en Revenga

Más detalles sobre votantes piden a candidatos compromiso y propuestas reales

Por su parte, Ramón Briceño, dijo que desconoce totalmente que candidatos y candidatas fueron postulados para participar en las elecciones, pues a su juicio, está concentrado en otras cosas de suma importancia como resolver su alimentación diaria.

«Uno anda pendiente hoy en día en que se va a comer. No hay ánimos de elecciones como en años anteriores que hacía publicidad, informaban por los medios de comunicación. Creo que los venezolanos hemos perdido un poco el sentir democrático por los últimos eventos, sin embargo, cada quien es libre de participar o no. Yo en particular no votaré porque sería seguir en lo mismo, y ya basta», aseveró.

No obstante, afirmó que como ciudadano no se niega a participar en la contienda electoral, sin embargo espera que aparezca un candidato que cumpla con sus expectativas y sus propósitos.

Por otro lado, José Jiménez, mencionó que si participará en los comicios municipales y que ya cuenta con un candidato favorito al que le brindará apoyo el día de las elecciones.

José Jiménez.

Más declaraciones

«Yo ya tengo a mi candidato para la alcaldía. Estoy listo para participar y votar. Debemos salir, no importa de que partido seas, se debe votar y esperar los resultados en paz», acotó.

En cuanto al llamado a la abstención de algunos sectores, Jiménez pidió a la población a no dejarse llevar por ideas que pretenden desestabilizar a la población.

«Hay que salir a votar y no guiarnos por comentarios que pretenden sabotear estos comicios. Yo sí saldré desde temprano y participaré, por eso el llamado es a que también el pueblo entero lo haga», instó.

Finalmente, llamó a la tranquilidad y a vivir una jornada de campaña en sana paz, pero sobre todo a escuchar cada una de las propuestas de los candidatos y candidatas y decidir por la más beneficiosa.

HERNÁN GONZÁLEZ | elsiglo

Fotos | JOEL ZAPATA

MG