Venta de condimentos ha bajado significativamente

Vendedores de condimentos del casco central de Turmero, municipio Santiago Mariño, informaron que ante el aumento constante de precios, los clientes ahora compran cantidades mínimas, afectando significativamente en sus ganancias.

Los condimentos se compran «de a poquito»

foto | JOEL ZAPATA

«La gente ya no se lleva por kilo o por grandes cantidades. Ahora vienen y nos piden sólo 50 gramos para el día a día», explicó la vendedora Diana Sánchez, con suma preocupación. Esta drástica reducción en las compras refleja el impacto de la situación económica en los hogares, donde las familias se ven obligadas a priorizar la compra de alimentos básicos por encima de los productos que dan sabor a sus comidas.

Diana Sánchez, vendedora

Clientes hacen un gran esfuerzo para comprar condimentos

Actualmente, los costos de los condimentos van desde los 80 y 70 bolívares cada 50 gramos, todo dependerá de lo que el cliente desee adquirir. «Ahorita nada se está llevando por cantidad, por ejemplo los cubitos los tenemos también detallados y así es que se venden más. Todo lo detallado es lo que está en el boom del día a día del hogar».

Asimismo, Sánchez añadió que hoy en día muchas amas de casa ponen como una opción la compra de condimentos y no como una prioridad.

Es importante mencionar que uno de los productos más vendidos es la salsa para pasta en polvo, debido a que la presentación que se encuentra en los supermercados sobrepasa los 4 y 5 dólares «Esta innovación hizo a un lado en la mayoría de los hogares, el puré de pasta que uno consigue en los mercados, porque está muy costosa».

También te puede interesar: HCM benefició a 63 pacientes renales con jornada de atención nefrológica

Los comerciantes del centro de Turmero esperan que la situación mejore, pero reconocen que el poder adquisitivo de los ciudadanos sigue muy limitado, lo que ha transformado por completo los hábitos de consumo en la zona.

FABIOLA RODRÍGUEZ | elsiglo

AC