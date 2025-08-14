HCM benefició a 63 pacientes renales con jornada de atención nefrológica

El Hospital Central de Maracay (HCM) llevó a cabo una jornada de atención nefrológica que benefició a 63 personas, la cual contó con la presencia de la gobernadora Joana Sánchez, quien acudió al nosocomio a verificar el desarrollo de la jornada y conversar con los pacientes.

La jornada favoreció a los pacientes de nefrología

En este sentido, la doctora Yosmary Lombano, autoridad única de Salud, destacó que el operativo se realizó siguiendo las directrices del presidente Nicolás Maduro, la ministra de Salud, Magaly Gutiérrez, y la gobernadora del estado Aragua, Joana Sánchez.

«Hoy contamos con 43 pacientes del área de Nefrología del HCM, 3 de la Unidad de Diálisis de La Julia, 7 de la Unidad de Diálisis Aragua, 4 del Hospital Militar y 6 de Las Tejerías», informó Lombano. Al mismo tiempo, precisó que la jornada incluyó la evaluación de los pacientes por un especialista cardiovascular, paso previo a la colocación de fístulas arteriovenosas.

Por su parte, la doctora Aída Mena, jefa de los servicios del área de Nefrología del HCM, explicó el proceso de evaluación que se realiza a los pacientes. «El cirujano evalúa el estado físico del paciente y el brazo donde se colocará la fístula, y toma la decisión de quién es apto para el procedimiento», detalló.

La gobernadora Joana Sánchez conversó con los pacientes

Igualmente, la especialista señaló que, de los 105 pacientes del servicio, el cirujano vascular determinará a quiénes se les realizará la fístula, con la meta de efectuar al menos 40 procedimientos durante esta jornada. «Esperamos contar con la mayor cantidad de pacientes con su acceso vascular definitivo, para que puedan tener una mejor calidad de vida», afirmó.

Uno de los beneficiarios, Giuseppe Antonio Schembri Caballero, expresó su gratitud por la atención recibida. Schembri, quien recibe tratamiento de diálisis desde hace un año y cuatro meses, asistió a la jornada para ser evaluado para una nueva fístula, luego de perder la anterior.

«He notado mucho entusiasmo, mucho profesionalismo y mucha responsabilidad», comentó. También destacó el acompañamiento de las autoridades, incluida la directora del HCM y la gobernadora Joana Sánchez, quienes han estado «muy pendientes, llevando todo a cabo con profesionalismo, con ética y, lo mejor de todo, con el trato humano que se está recibiendo».

