La reserva de la FANB ratifica su apoyo a Maduro

A lo largo de la semana se han unido autoridades nacionales y regionales en rechazo y apoyo a Nicolás Maduro por la declaración del departamento de justicia y el departamento de estado a voz de Pam Bondi el pasado 7 de agosto, en el que anunciaba una recompensa de 50 millones de dólares por información para la detención del Presidente.

La Reserva Activa se pronunció en Maracay

General en jefe Jesús Suárez Chourio

Así, el cuartel de caballería Páez fue el punto de reunión en el que la Reserva Activa de la Fuerza Armada Nacional (FANB) mostró también su apoyo, donde el general Jesús Suárez Chourio explicó que tomar el lugar se debió a que es un sitio histórico. «El 422 Batallón de Paracaidistas Antonio Nicolás Briceño, otrora batallón que le sirvió al comandante Chávez para ir a la rebelión de los ángeles, esa rebelión donde le puso el granito de arena para refundar la patria».

También te puede interesar: Maracayeros buscan alternativas para adquirir uniformes escolares asequibles

Los reservistas se reunieron en el Cuartel Páez

Por último, su presencia era «en una condición de rebeldía, en una condición de amor a la vez, pero en una condición de dignidad… Ponerle precio por la captura de Nicolás Maduro Moros es ponerle precio a un sentimiento nacional, a una patria que se llama Venezuela y eso es lo que vinimos hacer hoy, vinimos a rechazar este nuevo episodio. Pero a la vez, vinimos a demostrarle nuestro amor y nuestro apoyo a ese hombre de hombres que ha sabido llevar este barco de aguas turbulentas a aguas pacíficas y nos ha mantenido en paz», concluyó Chourio.

ÁNGELA CASTRO | elsiglo

AC