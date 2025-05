Vecinos de El Limón piden limpieza de ríos

Habitantes del sector Los Capuchinos, en El Limón, municipio Mario Briceño Iragorry, solicitaron ayer a los entes competentes la limpieza de los diferentes ríos y quebradas de la zona. Dicha solicitud la realizaron debido al inicio de la temporada de lluvias y para prevenir posibles desbordamientos e inundaciones.

Vecinos de la comunidad esperan una pronta limpieza de los ríos

Los vecinos manifestaron su preocupación por la acumulación de sedimentos, maleza, desechos sólidos y otros obstáculos en los cauces de agua, situación que podría agravarse con las precipitaciones, restringiendo el flujo natural del agua y aumentando el riesgo de crecidas repentinas, «aquí la Alcaldía no nos colabora, hasta la plaza la limpiamos nosotros mismos, esperamos que pronto puedan activar un plan de limpieza para los ríos, porque de verdad que si no se limpia para que fluya sin ningún problema, entonces tenemos ese riesgo ahí de que se puede desbordar o uno no sabe que pueda pasar», mencionó Rodolfo Quiroz.

Además de ello, resaltaron que es la misma comunidad quienes mantienen los espacios limpios, porque ni siquiera el camión del aseo acude a esa zona, «nosotros mismos nos reunimos y ponemos nuestro granito de arena, entre todos colaboramos porque en estos tiempos de lluvias hay que estar preparados, también hay que tener conciencia de no arrojar basura a ese espacio, porque a veces los vecinos ponen la basura cerca del río porque lastimosamente no pasa el camión del aseo, entonces no pueden hacer más nada que dejarla en las calles», añadió José Rojas, vecino afectado.

Rodolfo Quiroz. José Rojas

Para finalizar, los vecinos de la comunidad hicieron un llamado al gobierno municipal y esperan una respuesta oportuna y efectiva por parte de las autoridades para garantizar la seguridad y el bienestar de todos los habitantes del sector, debido a que en años anteriores se han visto gravemente afectados por las fuertes precipitaciones.

Camión del aseo no pasa por dicha zona

FABIOLA RODRÍGUEZ | elsiglo

fotos | SOFÍA GÓMEZ (pasante)

JV