Maracayeros listos para participar en los comicios

Con las elecciones de Gobernadores y Legisladores convocadas por el Consejo Nacional Electoral (CNE) para el próximo domingo 25 de mayo, los maracayeros se preparan para ejercer su derecho al voto.

Ángela Rodríguez

Durante un recorrido realizado por el equipo reporteril de elsiglo por las calles de Maracay, se conversó con algunos ciudadanos sobre el venidero proceso, quienes afirmaron que ya tienen claro a quienes apoyarán en estos comicios cruciales para el periodo 2025-2029.

Juan Mota expresó su emoción al afirmar que se encuentra «listo para votar y poner su huella» en las próximas elecciones.

«Claro que sí participaré. Saldré temprano y cumpliré con el compromiso. Creo que es importante salir y participar, no importa cual sea el candidato, lo importante es ser parte de este compromiso», declaró.

Julia Álvarez

Por su parte, Julia Álvarez también compartió su compromiso con el proceso electoral.

«Saldré temprano a participar en el ejercicio democrático en pro del desarrollo de la región. Debemos salir para después no quejarnos», comentó.

También te puede interesar: Vecinos de El Limón piden limpieza de ríos

Julia Álvarez

Sin embargo, no todos los aragüeños comparten el mismo entusiasmo. Ángela Rodríguez manifestó sus dudas sobre la validez de su voto, afirmando que aún no sabe si saldrá a votar, ya que no le tiene confianza a ninguno de los candidatos.

«Aún no se si saldré. Ninguno de los candidatos me gusta, una es más de lo mismo y los otros son pintados. Realmente estamos desprotegidos», lamentó.

A medida que se acerca la fecha electoral, la expectativa crece entre los aragüeños, quienes esperan que su participación contribuya a un futuro mejor para su estado.

HERNÁN GONZÁLEZ | elsiglo

fotos | SOFÍA GÓMEZ (pasante)

JV