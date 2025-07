¡Un Clásico más cerca!

Venezuela conoció ayer los horarios de sus compromisos en la primera ronda del Clásico Mundial de Béisbol 2026. El equipo nacional, que será dirigido por Omar López, forma parte del Grupo D, junto a República Dominicana, Países Bajos, Israel y Nicaragua; este componente jugará entre el 6 y el 11 de marzo, en el loanDepot Park de Miami, Florida.

Arráez entre los fuertes candidatos para estar en el loanDepot Park de Miami, Florida, desde el 6 de marzo del 2026

Aunque pareciera muy temprano conocer el calendario, para los equipos participantes, en especial, Venezuela, tiene tal importancia, en consideración a la planificación de cara a las decisiones a tomar, y por supuesto, a la logística, en especial, cuando el elenco nacional puede estar plagado de estrellas.



Venezuela abrirá el CMB 2026 ante Países Bajos el 6 de marzo, y al día siguiente se medirá a Israel; el 8 descansa, pero el 9 chocará contra Nicaragua. Fecha de descanso el 10, pero 24 horas después sostendrá un encuentro de pronóstico cerrado, con un viejo conocido, como lo es República Dominicana, un clásico sin exagerar.



Dentro de la planificación, por el momento, no está sacar pronósticos de resultados finales de dicho calendario, lo que si está claro, es que López y su cuerpo técnico están en la faena de apuntar quienes serán sus seleccionados para el Clásico. En estos instantes, prácticamente todos están en «play», si se trata de tomar en cuenta los consejos de propios y extraños del béisbol, incluso, de aquellos que no han perdido el tiempo -no se han cansado- para criticar lo sucedido en eventos pasados de esta magnitud.

COTEJANDO LOS ENCUENTROS

Debut contra Países Bajos (12:00pm): Es un partido clave para empezar con buen pie. Los europeos han demostrado ser un equipo competitivo en el Clásico, con jugadores de ligas mayores y una mezcla de talento europeo y caribeño. Ganar este primer encuentro es crucial para Venezuela en virtud de establecer confianza y presión sobre los rivales. Un inicio victorioso puede marcar la pauta para todo el torneo.

Israel (7:00pm): Este país ha sido una sorpresa en ediciones anteriores, mostrando un béisbol aguerrido y un pitcheo sólido. No es un rival a subestimar. Este partido, al ser el segundo día, requerirá que la selección criolla mantenga el enfoque y no caiga en excesos de confianza. Será importante para seguir sumando victorias antes de los duelos más fuertes.



También te puede interesar: Nacionales nombran a Henry Blanco como su coach de banca

Nicaragua (7:00pm): Como clasificados los nicaragüenses buscarán hacer ruido en el torneo. Si bien en teoría son el rival menos fuerte del grupo, en el béisbol no hay rival pequeño y menos en un certamen tan corto. Venezuela deberá salir concentrada y evitar sorpresas, buscando una victoria contundente que les permita conservar energía y el bullpen para los desafíos posteriores.

República Dominicana (8:00pm): ¡El plato fuerte del grupo D! Este partido será una auténtica final anticipada. Dominicanos y venezolanos son dos de las potencias mundiales del béisbol, con rosters repletos de estrellas de la MLB. Este juego no solo podría definir el primer lugar del grupo, sino que también será una prueba de fuego para ambas representaciones.

BALANCE ANTICIPADO

Ofensiva de élite: El lineup de Venezuela promete ser uno de los más temibles del torneo, con una combinación de poder, contacto y velocidad. Nombres como Ronald Acuña Jr., José Altuve, Luis Arráez, Salvador Pérez y Anthony Santander son casi una garantía de producción. La irrupción de jóvenes talentos como Jackson Chourio y Ezequiel Tovar, junto a la presencia de William Contreras y Eugenio Suárez, le da aún más profundidad.

La versatilidad de algunos jugadores como Arráez, que puede jugar primera base o DH, y la posibilidad de mover a Altuve a segunda base o incluso a los jardines para maximizar el lineup, son ventajas tácticas.

Receptores de calidad: La presencia de Salvador Pérez y William Contreras, ambos con experiencia y capacidad ofensiva y defensiva, le da a Venezuela una gran flexibilidad detrás del plato. Francisco Álvarez es otro catcher joven que podría sumarse a la lista.

Rotación prometedora: La rotación cuenta con lanzadores de calidad como Pablo López, Jesús Luzardo y Ranger Suárez. Un Eduardo Rodríguez saludable sería un gran refuerzo. La profundidad es clave en un torneo corto.

Cuerpo de lanzadores: (Abridores): Pablo López, Jesús Luzardo, Ranger Suárez, Eduardo Rodríguez, Martín Pérez, Keider Montero, Albert Suárez; (Relevistas): Robert Suárez (Cerrador), José Alvarado, Brusdar Graterol, José Butto, José Quijada, Carlos Hernández, Silvino Bracho.

POSIBLE ALINEACIÓN DEL DEBUT (Según proyecciones)

Jackson Chourio (CF)

José Altuve (2B)

Ronald Acuña Jr. (RF)

Anthony Santander (LF)

William Contreras (DH)

Eugenio Suárez (3B)

Francisco Álvarez (C)

Luis Arráez (1B)

Ezequiel Tovar (SS)

elsiglo



JV