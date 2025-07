Karol G brilló en la se Semana de la Moda en París

Karol G, quien acaba de lanzar su nuevo álbum discográfico: «Tropicoqueta», volvió ha acaparar las miradas de cientos, en la inauguración de la Semana de la Alta Costura de París, que se celebra entre el 7 y el 10 de julio.

Karol G mantuvo su cabellera suelta

Sin embargo, aunque la cantante colombiana brilló en el desfile de la firma Schiaparelli, e incluso medios especializado en la moda como Vogue México señalaron que «lució como una supermodelo de los 90», su nombre cobró relevancia por una situación un tanto desagradable.

Y es que si bien su presencia en dicho evento de moda fue muy elogiado por varios, al parecer la reconocida firma hizo caso omiso de esta situación, pues le hizo un desplante al cual de inmediato reaccionaron Ricky Martin y Eiza González, quienes también alzaron la voz.

DESPLANTE DE LA FIRMA SCHIAPARELLI

Como ya se ha hecho tradición, la firma Schiaparelli inició este importante evento de la moda, y por tal razón pudimos ver en la primera fila del desfile de la marca a celebridades como las cantantes Dua Lipa y Cardi B; y la actriz transexual Hunter Schafer.

Con Dua Lipa

Sin embargo, en medio de ellas se encontraba la también apodada ‘La Bichota’, quien para dicho evento portó un vestido de la firma italiana, con escote strapless y en forma de corazón, además de ser un diseño de silueta con cintura definida.



Asimismo, Karol G destacó su presencia en el desfile de Schiaparelli señalando que «se sentía como un cuento de hadas», eso sin olvidar felicitar al diseñador detrás de la colección que vio desde la primera fila y en compañía de famosas colegas.



No obstante, a diferencia de la cantante colombiana, quien presumió su asistencia a dicho evento, la firma Schiaparelli optó por «ignorarla», pues al momento de compartir una serie de fotografías en las que se destacó la presencia de Dua Lipa, Hunter Schafer y Cardi B, se olvido de mencionar y arrobar a Karol G.

RICKY MARTIN Y EIZA GONZÁLEZ

Luego de que la intérprete de «Tuza» se hizo presente en la Semana de la Alta Costura de París, donde deslumbró a su paso con un increíble modelo de Schiaparelli, Ricky Martin y Eiza González salieron en su defensa, tras percatarse de fue omitida por completo en las publicaciones hechas en redes sociales sobre dicho desfile.





Si bien las publicaciones que desataron la polémica fueron hechas desde las cuentas identificadas como Dazed y Dazed Fashion, hasta el momento, en el perfil de la firma italiana tampoco hay alguna dedicada a Karol G.



Simplemente puede verse una protagonizada por Dua Lipa y otra por Cardi B; vale la pena mencionar que tampoco se compartió fotos o un vídeo de la asistencia de Hunter Schafer.



Pero tras este «desplante», el cantante puertorriqueño y la actriz mexicana comentaron debajo de una publicación, a modo de reclamo por haber «ignorado» la asistencia de la colombiana.

«¿Disculpe, pero ¿Quiénes son las damas sentadas al lado de Karol G?», escribió brevemente Ricky Martín.



Mientras que Eiza González escribió: «¿Por qué no me sorprende que hayan decidido ignorar completamente que Karol está sentada ahí? Smh». Smh (shake my head- sacudir la cabeza. Es una expresión usada en redes sociales para comunicar decepción, frustración o desaprobación).

KAROL G SÍ BRILLÓ EN PARÍS



Como se mencionó, la cantante colombiana asistió al desfile de la firma italiana realizado en París, luciendo un vestido Schiaparelli.

El diseño que llevó Karol G es de la colección Alta Costura de la temporada primavera-verano 2025, que Daniel Roseberry, director creativo, bautizó «Icarus» (Ícaro), personaje de la mitología griega.





El vestido era un diseño largo midi y tenía una delicada cola satinada en tono champagne. Aunque, la belleza de este diseño se debe en gran parte al exquisito bordado dorado, con figuras de flores y plumas, además de labios surrealistas.



En la parte posterior, la prenda tiene detalles de cordones, que aportan una sensualidad delicada. La cantante complementó su look con zapatos «slingbacks» con acabado de terciopelo y tiras estilo T-Bar con pequeño detalle dorado.



Asimismo, Karol G llevó un peinado elegante: mantuvo su cabellera suelta peinada de lado y con ondas suaves en las puntas, y lució un maquillaje natural, con delineado de ojos clásico y labios en tono nude claro.



Caracas



JV