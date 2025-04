Torrens es una «pieza clave»

Los Mets de Nueva York alcanzaron su décima victoria de la temporada al imponerse con autoridad 8-0 sobre los Atléticos en el Sutter Health Park de Sacramento, con una destacada actuación del receptor venezolano Luis Torrens.

Con su última actuación, el valenciano elevó su promedio ofensivo a

.333 en 11 compromisos.

El japonés Kodai Senga dominó desde la lomita durante siete sólidas entradas en las que apenas permitió cuatro imparables, otorgó dos boletos y ponchó a cuatro rivales.

Mientras tanto, Torrens, oriundo de Valencia, fue una pieza clave en la ofensiva neoyorquina al irse de 4-3 con un doble, dos carreras impulsadas, una anotada y una base por bolas.

El marcador se mantuvo en blanco hasta la sexta entrada, cuando Torrens conectó un sencillo al jardín derecho frente a Luis Severino, remolcando a Pete Alonso con la primera carrera del encuentro.

En el séptimo, Francisco Lindor trajo a Luisángel Acuña al plato con un doble, y Mark Vientos impulsó otra rayita tras recibir boleto con las bases llenas.

Ya en el octavo capítulo, Acuña sumó una anotación adicional tras un balk, y en el noveno episodio los Mets completaron el abultado marcador con cuatro carreras más, una de ellas producto de un nuevo doble de Torrens.

Con su actuación, Torrens elevó su promedio ofensivo a .333 en 11 compromisos, con cinco carreras impulsadas, dos anotadas, un OBP de .375, slugging de .567 y un OPS de .942.

Además de su aporte con el madero, el carabobeño también fue elogiado por su trabajo detrás del plato, contribuyendo a que el cuerpo de lanzadores limitara a la ofensiva de Oakland a sólo cinco hits y dos boletos.

«Las conversaciones que estamos teniendo en el dugout entre innings son geniales», afirmó Kodai Senga tras el encuentro.

«Creo que cuanto más le lance, más va a entender como lanzo y más lo voy a entender yo a él, así que creo que es una buena química», expresó el nipón.

Por su parte, Torrens destacó la importancia del ambiente en el clubhouse para su desempeño: «El equipo me ha estado ayudando mucho, y me he estado sintiendo mucho más cómodo este año», expresó.

