Andrea Gamiz coloca su nombre al lado de grandes tenistas criollas

Venezuela logró la permanencia en el grupo I americano de la Copa Billie Jean King. Andrea Gamiz continuó ampliando sus números en el torneo femenino mundial de tenis.



Gamiz disputó cinco partidos de dobles con balance de tres victorias y dos derrotas. La caraqueña empató con Milagros Sequera como la tenista con más victorias (36), se colocó a un lauro del mayor número de victorias en dobles (13 por 14 de María Alejandra Vento): «Nunca me he fijado mucho en los números, pero obviamente que pongan mi nombre al lado de Milagros Sequera y María Alejandra Vento, para mí es un honor. Espero en un futuro poder llegar al menos cerca de lo que ellas han conseguido», afirmó la tenista tras terminar la fase eliminatoria en Zapopan, Guadalajara, México.

Venezuela disputó cinco series, ganó dos (Guatemala, Paraguay) y cedió en tres (México, Argentina y Chile). Junto al equipo chileno, logró la permanencia en la llave uno del continente: «Había muchas cosas que podían salir mal, pero le pusimos garra y nos logramos mantener. Por eso es increíble que hayamos conseguido el objetivo», se mostró satisfecha la jugadora con más años disputados, 11, de la antigua Copa Federación. «Estuve mucho tiempo parada. Ya estoy bien. Luego de mucha rehabilitación y ejercicios ya estoy bien. Esta semana fue un examen y no tuve dolor, por lo que es súper positivo», contó Gamiz tras superar problemas en la espalda por una hernia.

«Como venía de una lesión era un poco arriesgado si me ponía a jugar todos los partidos. Como vienen estas chicas, con muy buen nivel y mucha ilusión, era la oportunidad perfecta para aprovechar y que ellas pudieran jugar y competir con las demás chicas de alto nivel. He intentado ayudar cada día sobre todo en la parte mental, en transmitirles un poco todo lo que yo he vivido para que les pueda ayudar en el futuro», explicó Gamiz, antes de partir a Madrid, España, para su próximo torneo.

Gamiz, la tenista con más series disputadas (44) de la Copa Billie Jean King por Venezuela no descarta estar en los Juegos Bolivarianos Lima-Ayacucho 2025: «Todavía no he chequeado mi calendario, pero si tengo la oportunidad, me gustaría asistir». Además, le hace ilusión jugar el torneo femenimo mundial como dueña de casa: «Me encantaría, sería como un sueño. Nunca he jugado un torneo así en casa. Nunca he sentido lo que sienten todos los países de ser sede y tener el apoyo de su gente.

Sería una sensación increíble».

