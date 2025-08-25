El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ordenó una nueva jornada de alistamiento de milicianos, para el viernes y sábado próximos, con el objetivo, dijo, de «completar» el registro iniciado el fin de semana frente a lo que considera «amenazas» de EE.UU. por su intención de movilizar buques al Caribe para combatir el narcotráfico.

Tensión en el Caribe: Maduro ordena un nuevo alistamiento de la Milicia.

«He ordenado realizar otra jornada masiva de alistamiento nacional el próximo viernes 29 y sábado 30 de agosto, para que todos y todas puedan participar y completar así el alistamiento nacional y este primer paso de activación a filas del sistema defensivo», indicó Maduro en un mensaje de audio difundido este lunes en su canal de Telegram.

Según el mandatario, la nueva convocatoria responde a que los centros de alistamiento dispuestos este fin de semana fueron «desbordados» por la «presencia masiva» de ciudadanos que acudieron a inscribirse en la Milicia Nacional Bolivariana (MNB), un cuerpo compuesto por civiles voluntarios creado en 2009 por el fallecido presidente Hugo Chávez (1999-2013).

«Estoy seguro que esta prueba que ha puesto la vida, esta amenaza imperialista contra la paz del continente, y contra nuestro país, la volveremos a vencer», agregó.

El pasado jueves, Maduro convocó a una primera jornada de registro como parte, aseguró, del ‘Plan Nacional de Soberanía y Paz’, activado tras el anuncio de EE.U. sobre un posible despliegue de buques cerca de Venezuela en el marco de sus acciones contra el narcotráfico.

El martes de la semana pasada, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, aseguró que Washington está preparado para «usar todo su poder» para frenar el «flujo de drogas hacia su país», lo que incluiría el envío de buques y soldados a aguas caribeñas.

Durante el inicio de las inscripciones, el ministro venezolano de Defensa, Vladimir Padrino, pidió no «caer en nerviosismo», y aseguró que no se trata de «una movilización nacional», sino de un proceso «voluntario».

Por su parte, la líder opositora María Corina Machado instó, a través de una publicación en la red social X, a desobedecer la convocatoria del Ejecutivo, y afirmó que las plazas del país permanecieron vacías.

