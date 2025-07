Sustitución de colectores dejó intransitable la calle Venezuela

Las labores de sustitución de colectores en la calle Venezuela, justo en la intersección de la avenida Ruiz Pineda del sector La Morita II, generó otra grave problemática en la comunidad, ya que dichos trabajos dejaron grandes afectaciones en la arteria vial, lo que dificulta el tránsito en esa zona del municipio Francisco Linares Alcántara, estado Aragua.

Tramo de la calle Venezuela está destruido

El equipo reporteril de elsiglo se acercó hasta el sitio y confirmó que donde realizaron el cambio de tuberías de cloacas, efectivamente se generaron grandes daños al asfaltado, evidenciándose al momento de la visita la dificultad con la que pasaban autobuses, motocicletas y vehículos particulares.

También, cuando llueve se anega la zona y se forma un barrial, pero cuando se seca comienza a levantarse una polvorera que perjudica a los comerciantes que hacen vida en el sector.

PELIGRO EN LA VÍA

En este contexto, el señor Celis Pino explicó que durante el fin de semana pasado las máquinas se encontraban terminando de cerrar la calle, después de que trabajadores de Hidrocentro terminaran de instalar los colectores.

No obstante, se mostró insatisfecho por esos trabajos ya que la calle quedó intransitable, tanto que ha causado muchos accidentes en ese tramo de la vía.

«Se cayó un carro, los motorizados también se han visto afectados, y no me quiero imaginar cuando llueva», exclamó Pino.

La maquinaria se encontraba trabajando en la calle Falcón

Comentó que el lunes se sorprendió cuando vio las máquinas excavando en la calle Falcón, dijo que quedó atónico ya que no entendió por qué no terminaron el trabajo iniciado en la calle Venezuela.

«Las máquinas amanecieron el fin de semana, y luego están en la otra calle, yo no entiendo qué pasa», aclaró.

Otro ciudadano, que prefirió reservar su identidad, recalcó que los autobuses no pueden pasar con facilidad por este tramo, teniendo que maniobrar de forma peligrosa.

El denunciante hizo énfasis en el ambiente polvoriento que dejó el trabajo inconcluso, manifestando que la contaminación puede causar enfermedades respiratorias a vecinos y visitantes.

CONFORMES CON LA OBRA

Por su parte, la señora Hilda Hernández, que vive diagonal a la calle Falcón, cruce con la avenida Ruiz Pineda, afirmó que comenzaron a perforar en la referida arteria vial el martes, destacando que eso significó un alivio para los vecinos ya que tenían problemas con el drenaje y las cloacas.

«Estamos muy contentos por lo que están haciendo, porque la casa se inundaba», relató.

Mientras que María Martínez puntualizó que desde hace semanas se han realizado trabajos de sustitución de tuberías de aguas negras y blanca en varias calles de La Morita II, confirmando que este aspecto es posiblemente el origen de la falta de agua en la zona.

«Ciertamente abrieron la calle Venezuela y eso está generando un gran problema, pero se ven que están trabajando, ahora estamos a la espera de que arreglen esas calles y den solución al problema del agua en la comunidad», sentenció.

