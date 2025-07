La basura desborda la paciencia de los residentes de El Paseo

La paciencia de los residentes del sector El Paseo, municipio Mario Briceño Iragorry, se agota ante la persistente problemática de la acumulación de basura, una situación que genera un profundo malestar y un hedor insoportable en la comunidad.

La acumulación de desechos persiste en MBI

En la zona, a razón de las reiteradas denuncias ante las autoridades, los vecinos afirman que sus llamados han caído en saco roto, dejando a la zona sumida en un foco de insalubridad.

Hender Gutiérrez

Y es que los montones de desechos orgánicos e inorgánicos día a día se amontonan en las calles y aceras, creando un ambiente propicio para la proliferación de enfermedades, aunado a mal olor que invade los hogares y espacios públicos.

Hender Gutiérrez, vecino afectado, indicó que llevan años con dicha problemática, lo que ha ocasionado enfermedades y contaminación constante en varios puntos de la municipalidad.

«Tenemos con este problema toda la vida. Ya no solo es esta calle, son muchas las calles de El Paseo que se encuentran sumergidas entre la basura, pero nadie hace nada y nadie dice nada. Hace un tiempo limpiaron todo, pero la gente volvió a echar su basura, porque realmente no contamos con contenedores ni nada que se le parezca», dijo.

Rafael Linares

Asimismo, destacó que en ocasiones ha hecho las denuncias correspondientes ante los entes gubernamentales, sin embargo, no han logrado una respuesta oportuna a sus peticiones.

«El alcalde está más que enterado, pero ese señor no hace ni dice nada. No solo es El Paseo, todo el municipio se encuentra repleto de basura. El aseo no pasa, pena da que un municipio tan importante dé la imagen que da, por la incompetencia de otros», condenó.

Hilda Fuine

Por su parte, Rafael Linares aseveró que como vecinos, en ocasiones han limpiado las calles, no obstante, personas ajenas a la comunidad se encargan de arrojar desechos en los terrenos baldíos, lo que complica más la situación.

«Hay gente que no es de este sector que viene en carro y arroja su basura. Yo he visto a mucha gente, de noche hacen fiesta. Entonces, si uno limpia, al día siguiente está nuevamente el basurero, es una problemática recurrente», aclaró.

Por otro lado, Hilda Fuine declaró que el tema de la acumulación de desechos en MBI es un problema de conciencia ciudadana, pues son los mismos vecinos lo que permiten que las rumas de basura lleguen a tal grado.

«Está en nosotros, somos los que vivimos aquí y si seguimos permitiendo que venga gente que no es del sector a tirar sus desperdicios, seguiremos en las mismas. Hago un llamado a la gobernadora y al señor alcalde para que nos visiten, quiero saber si la casa de ellos está así como la nuestra», sentenció.

Finalmente, espera que la alcaldía dé una respuesta contundente a la problemática, además pidió presencia policial en la zona de modo que multen a los conductores que arrojan basura en cada espacio de la comunidad.

