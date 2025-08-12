Riesgo latente para conductores en las calles de Santa Rita

Los habitantes de la calle 1° de Septiembre, en Santa Rita, municipio Francisco Linares Alcántara, han alzado su voz para denunciar el grave deterioro de la vialidad, la cual se ha convertido en un peligro constante para la comunidad.

Grandes huecos afectan las entradas de las viviendas.

En el pavimento destacan los baches y las grietas, una situación que se ha agravado con el tiempo, especialmente después de una reparación inconclusa.

Según los vecinos, la problemática se intensificó tras la reparación de una filtración de agua.

José Morillo, vecino.

«Repararon una filtración de agua que había ahí donde están los cauchos, pero no lo taparon y quedó ese hueco latente», explicó uno de los residentes. Este gran agujero, ahora señalado con neumáticos, representa un riesgo inminente, sobre todo para las personas mayores.

La comunidad está muy preocupada por la seguridad de los peatones, especialmente de los adultos mayores que transitan a diario por la zona. «Muchas personas de la tercera edad transitamos por estos espacios a diario, arriesgados a caer en esos huecos o doblarnos un pie», comentó José Morillo, vecino del sector.

La situación empeora con cada lluvia, ya que los huecos se llenan de agua, dificultando aún más el acceso a las viviendas y poniendo en peligro a vehículos y peatones. Los residentes de la calle Primero de Septiembre, hacen un llamado urgente a las autoridades municipales para que tomen cartas en el asunto y realicen las reparaciones necesarias antes de que ocurra un accidente grave.

