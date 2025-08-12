Militancia pesuvista de FLA se movilizó en respaldo al Presidente

La militancia del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y del Gran Polo Patriótico (GPP) en el municipio Francisco Linares Alcántara, se sumó este lunes a una movilización nacional en apoyo al presidente Nicolás Maduro.

Las personas que participaron en esta actividad, partieron en horas de la mañana hacia la ciudad de Caracas para una marcha que, busca «defender la soberanía del país y rechazar las pretensiones antiimperialistas».

La convocatoria en este municipio fue liderada por el alcalde Víctor Bravo, quien expresó su respaldo incondicional al Mandatario nacional, destacando que tanto la militancia, como los concejales y directores de su gestión, marchan «como hermanos» para apoyar a Maduro.

Durante su intervención, Bravo enfatizó la disposición del pueblo a defender a Maduro «en el espacio que sea». Hizo un llamado a la ciudadanía a unirse a la manifestación en contra de lo que llamó las «pretensiones de Donald Trump de exponer a nuestro Presidente como cualquier delincuente».

El alcalde aseguró que están convencidos de que Maduro es un «líder de primera categoría» y que lo defenderán con todas sus fuerzas.

Por su parte, Ernesto Tovar, organizador del partido en el municipio, afirmó que la movilización tiene como objetivo principal defender al Presidente de una «matriz de opinión incorrecta» promovida por los Estados Unidos.

Asimismo, criticó las acciones de Washington, señalando que su objetivo es que América «siga plagada de miseria».

El dirigente político también arremetió contra las sanciones y las acusaciones que pesan sobre el presidente Maduro. «Históricamente, el municipio ha apostado por el poder popular a través de los consejos comunales y salas de autogobierno y desde allí defenderemos a la patria», afirmó.

En este orden de ideas, Tovar envió un mensaje a Estados Unidos: «Nosotros somos los que vamos a pedir la cabeza de Donald Trump y vamos a pagar $1 por él, porque ese señor no vale nada».

