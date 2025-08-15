Un grupo de 158 venezolanos retornó este viernes al país a bordo de un vuelo procedente de Texas (EE.UU.), informó el Ministerio de Interior, Justicia y Paz.

Regresan al país 158 migrantes en un vuelo procedente de Texas

En un mensaje en Telegram, la cartera de Estado detalló que el avión trasladó a 118 hombres, 22 mujeres, 11 niños y 7 niñas, quienes, según el escrito, «decidieron volver a la tierra que los vio nacer».

Conforme a las imágenes compartidas, la aeronave, que aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía, que sirve a Caracas, estaba operada por la línea aérea estadounidense Eastern Airlines.

Más de 10.000 venezolanos, de acuerdo a cifras oficiales, han regresado a su país en vuelos desde principios de año, cuando Caracas y Washington, sin relaciones diplomáticas desde 2019, suscribieron un acuerdo de deportación.

El chavismo asegura que los viajes son parte del programa oficial ‘Misión Vuelta a la Patria’, que, según el Gobierno del presidente Nicolás Maduro, busca facilitar el retorno voluntario de migrantes al país, además de recibir a los connacionales deportados por EE.UU.

Este miércoles, un total de 183 venezolanos retornaron al país desde EE.UU. luego de haber hecho escala en Honduras, informaron entonces las autoridades.

Un total de 20 mujeres y 163 hombres fueron recibidos ese día por las autoridades locales, que no reportaron la llegada de niños, añadió la información oficial.

EFE

LG