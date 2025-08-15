Banco Plaza reconoce la lealtad de sus clientes más exclusivos

Banco Plaza celebró el exclusivo evento «Conexiones que dejan huella» en la Quinta Esmeralda. El encuentro reunió a un selecto grupo de clientes de Exclusive Club para reconocer su fidelidad y dar a conocer la nueva etapa del mismo, que busca fortalecer la conexión con sus miembros a través de experiencias y oportunidades únicas.

Banco Plaza reconoce y celebra la lealtad de sus clientes más exclusivos en el evento «Conexiones que dejan huella»

El evento, cargado de emoción y reconocimiento, sirvió como escenario para anunciar la evolución a Club de Negocios, que ahora contará con una agenda de eventos más robusta y diversa, diseñada para fomentar el networking estratégico, el crecimiento económico, profesional y personal de sus miembros. Los asistentes pudieron disfrutar de un ambiente distinguido, con música en vivo y una propuesta gastronómica de alta calidad, propiciando un espacio ideal para el networking y el intercambio de ideas.

Los directivos de Banco Plaza, destacaron en su discurso la importancia de la relación con sus clientes más fieles. El presidente de la Junta Directiva Dr. Erick Boscán señaló “nuestra visión es clara: queremos que Exclusive Club sea el espacio donde se gesten los próximos grandes negocios de nuestro Banco” y anunció el próximo lanzamiento de una red social privada para los clientes miembros del club, incluida en la APP de Banco Plaza.

Por su parte, el presidente ejecutivo Sr. Juan Méndez indicó que «en Banco Plaza, queremos ser un aliado que impulse los sueños y proyectos de nuestros clientes. Hoy estamos dando un paso audaz transformando Exclusive Club en lo que siempre debió ser: un Club de Negocios Premium con esta nueva etapa, buscamos ofrecerles experiencias que realmente dejen una huella positiva en sus vidas”, afirmaron.

Este espacio contó con un distinguido grupo de panelistas: Juán José Pocaterra (co-Fundador de la Wawa, Sudelia) Sevilla (consultora Senior del IESA), Carlos Jaramillo (director académico IESA) e Ivette Cerrada (consultora en estrategia, Transformación Digital e Innovación. Dir. fundadora de I&WConsultores).

El evento «Conexiones que dejan huella» marca el inicio de una nueva era para el Exclusive Club de Banco Plaza, donde se estarán sumando más miembros en cada nuevo evento, y rompiendo paradigmas con una red social privada, única en la banca de Venezuela y de las pocas del mundo, reafirmando su compromiso con su ADN innovador para premiar la lealtad de sus clientes con un trato preferencial y una oferta de valor que va más allá de los servicios bancarios tradicionales.

También te puede interesar: Blue Marine Restaurant: Un rincón privilegiado de Puerto Cabello

Con este evento, Banco Plaza, deja en claro que Exclusive Club es más que una tarjeta de crédito, es un vibrante ecosistema donde las oportunidades son más que un límite de crédito y se multiplican exponencialmente a través de conexiones significativas, relaciones estratégicas e ideas innovadoras.

elsiglo