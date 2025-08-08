Premios y beneficios de pagar a tiempo con CrediMax

La planificación financiera es clave, es por ello por lo que Multimax ha pensado en ampliar sus beneficios, otorgando premios y sumando más beneficios por pagar a tiempo con Credimax; donde adquirir productos de las mejores marcas del país se convierte en una oportunidad cargada de experiencia y oportunidades.

MultiMax la multimarca más grande de Venezuela, tiene presencia a nivel nacional. Cuenta con más de 300 marcas entre las que destacan Samsung, CLX, Condesa, Challenger, Frigilux, Kucce, LG, Xiaomi, JVC, RCA, Coby, Black+Decker, Daewoo, Nespresso, Omega, Mundo Blanco, Royal, Oster, Westinghouse, Frigidaire, Phillips Magnavox, Viotto y GPlus, entre muchas otras.



Más allá de los pagos por cuotas, se respalda la responsabilidad de los usuarios con premios de Credimax por pronto pago, dando acceso a las categorías Classic, Bronze, Silver, Gold, VIP, Platinum y Diamante, para mayores beneficios.



De manera que, pagar a tiempo es la llave que permite desbloquear todas las ventajas que ofrece Multimax, y a su vez, vivir una experiencia de compra de alto nivel, como ya miles lo han hecho en todo el territorio nacional.



Beneficios de pagar a tiempo con Credimax

Antes de conocer los beneficios, debes saber el paso a paso para afiliarte a Credimax, un proceso rápido y seguro que abrirá el camino para las próximas compras por cuotas sin intereses.

Lo primero es que deberás visitar cualquier tienda física de Multimax para solicitar la afiliación directa al sistema PriorityMax. Ser mayor de edad y presentar la cédula de identidad laminada. Una vez afiliado, podrás hacer uso de Credimax todos los días, cuando lo necesites.

¿Cuánto cuesta afiliarse a Credimax?



Sí, el pago único de la suscripción a PriorityMax es de 20 dólares o al cambio correspondiente al día, de acuerdo a la tasa del Banco Central de Venezuela.

Este pago se realiza de forma anual, así que una vez realizado, no se requiere otro pago para comprar en Multimax con Credimax.

Una vez aprobado, iniciará la construcción de un historial crediticio, en el que cada pago efectuado a tiempo fortalecerá la reputación y permitirá pasar del nivel Classic a Diamante en tiempo récord.



Premios por ser parte de Credimax

Multimax ha demostrado que entiende el valor de la responsabilidad y la confianza que depositan sus usuarios, por ello PriorityMax cuenta con una estructura de recompensa para todos los niveles de sus clientes que compran con Credimax, donde los precios bajos y el mayor nivel de cuotas es el principal atractivo.

Descuentos exclusivos

Los clientes tendrán acceso a jornadas de compras especiales con descuentos exclusivos, haciendo de la experiencia de compra algo completamente VIP, garantizándoles un importante ahorro en sus compras y la facilidad de pagar en cuotas sin intereses.



Aumento del crédito

Al hablar de niveles, hablamos de líneas de créditos, montos que irán aumentando de acuerdo a la responsabilidad del usuario para determinar su nivel al comprar con Credimax.



Para el nivel Classic se otorga un crédito de 200 dólares, para Bronze de 300 dólares, Silver con 400 dólares, Gold queda en 500 dólares, VIP de 600 dólares, Platinum con 800 dólares y Diamante con una línea de crédito de 100 dólares.



Acceso a promos y lanzamientos



Con relación a las promociones y lanzamientos que siempre se están desarrollando en las tiendas de Multimax a nivel nacional, ser parte de PriorityMax te dará una invitación en primera fila para que tengas la oportunidad de aprovechar los premios precios de lanzamiento, por cuotas y sin intereses con CrediMax.

Sorteos y premios



Buscando ir más allá de la experiencia de compra, Multimax prepara sorteos exclusivos para los clientes PriorityMax que compren con CrediMax, que van desde autos 0 Km, equipos electrónicos, electrodomésticos y mucho más.



¿Cuál es el porcentaje y cuotas al comprar con Credimax?



Los porcentajes del primer pago inicial variarán de acuerdo al nivel de categoría dentro de la plataforma, iniciando con 40 % para los niveles Classic y Bronce, 30 % para el nivel Silver, 20 % para los niveles Gold y VIP, y 10% para los niveles Platinum y Diamante.

Con relación a las cuotas, estas son de 6, 8, 10 y 12 para la última categoría.

Así que, si aún dudas en sumarte a esta gran experiencia exclusiva de compra que brinda MultiMax con Credimax, estos premios y beneficios seguro te convencerán de planificar tu próxima compra pagando por cuotas sin intereses.



Te invitamos a visitar la web de MultiMax www.multimax.com.ve para enterarte de todas las nuevas promociones, productos, además de aperturas y eventos en sus redes sociales @multimax en Facebook e Instagram, donde podrás estar al tanto de todo lo nuevo que llega para tí.