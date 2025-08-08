Chevron reactiva operaciones en Venezuela con llegada de buques tanqueros

Luego de la licencia petrolera aprobada por los Estados Unidos, al menos tres buques que abastecen de petróleo a Chevron comenzaron este jueves un viaje rumbo a Venezuela para lo que sería la reanudación de las actividades a finales de mes.

Cabe recordar que a finales del mes pasado, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos autorizó a Chevron a operar nuevamente en Venezuela. De esta forma la petrolera americana podrá exportar su petróleo y realizar swaps con la estatal PDVSA a través de una licencia restringida.

El director ejecutivo de Chevron, Mike Wirth, confirmó la semana pasada que las operaciones se reanudarían con un «pequeño volumen» a finales de agosto, según Reuters.

De acuerdo con la información suministrada por buques de monitoreo, los petroleros Mediterranean Voyager y Canopus Voyager, fletados por Chevron, se aproximaban el jueves a la isla caribeña de Aruba, al norte de la costa occidental de Venezuela. Un tercer buque, el Sea Jaguar, navegaba desde Europa con Aruba como destino final.

También te puede interesar:Von der Leyen pide a Israel reconsiderar plan de ocupación de Gaza

El mes pasado, las exportaciones de petróleo de Venezuela descendieron a 727.000 barriles diarios, mientras los socios de las empresas mixtas de PDVSA, entre ellos Chevron y varias compañías europeas, aguardaban la aprobación de Estados Unidos para retomar sus actividades.

Caraota Digital

GM