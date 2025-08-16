A propósito de la puesta en marcha del plan «respeta tu parada» en el municipio Girardot, la Policía Municipal se ha desplegado en varios puntos de la ciudad con el objetivo de asegurar que los transportistas respeten las paradas de autobús designadas, aliviando así la congestión vial.

Plan «respeta tu parada» llegó a Girardot

Los funcionarios se encuentran trabajando en las principales avenidas y calles de Maracay supervisando que las unidades de transporte público cumplan con la normativa y no se detengan en lugares no autorizados. Esta acción busca no sólo garantizar una mejor circulación vehicular, sino también ofrecer mayor seguridad a los usuarios quienes se encuentran de acuerdo y satisfechos con esta medida.

En este sentido, Hernando Romero, maracayero, mencionó que diariamente usa el transporte público y en los últimos días ha podido constatar un control en la parada que se encuentra diagonal a Lactuario Maracay.

«Mientras se mantenga la presencia policial en las esquinas o Tránsito, por supuesto que vamos a ver las paradas en mejores condiciones. Yo todos los días paso por aquí y siempre hay cola, hoy pasé y se ve más despejado, esperemos que continúe así», dijo.

Este plan busca fortalecer la seguridad de los ciudadanos, así como crear conciencia en los conductores sobre el uso correcto de las paradas públicas. «Me parece magnífico que esto se esté haciendo, muchas veces no sólo son los choferes que incumplen con la parada reglamentaria, son también los usuarios que quieren que los dejen en sitios que no son los permitidos», afirmó el señor Zerpa, quien se encuentra a la expectativa de que el programa sea un éxito. «Si se repite cada vez, las personas se irán acostumbrando y los transportistas también a que todo debe estar en orden y que hay paradas que se deben respetar».

Algunos de los puntos donde se encuentran ejecutando el plan son la parada del Galería Plaza, la parada de San Agustín, la del Lactuario Maracay, Av. Casanova Godoy con Sucre, parada de la Felipe Guevara Rojas.

Del mismo modo, Jackson Moreno mencionó que es de gran relevancia el trabajo que se encuentran haciendo los funcionarios en las diferentes paradas. «Eso nos beneficia también a nosotros y a las rutas, porque así todo fluye mejor. También garantizan seguridad para que los usuarios tomen su transporte público tranquilos y sin inconvenientes».

Finalmente, las autoridades hacen un llamado a los conductores de transporte público a colaborar con esta medida, recordándoles que el respeto a las normas de Tránsito es fundamental para el bienestar de toda la ciudadanía.

También te puede interesar: Activado plan de rehabilitación del Mercado Mayorista

FABIOLA RODRÍGUEZ | elsiglo

LG