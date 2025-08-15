La gerencia del Mercado Mayorista de Turmero informó sobre la activación de un plan integral de servicios públicos dentro de las instalaciones de este importante centro de abastecimiento de alimentos de la entidad, con la finalidad de continuar brindando un mejor espacio óptimo para los comerciantes, garantizando una atención de calidad a los usuarios.

Fue activado un plan de rehabilitación de los galpones del Mayorista.

Yuleska Oropeza, gerente del Mercado Mayorista, indicó que «con el apoyo del gobierno municipal que dirige el alcalde Carlos Guzmán, a través del equipo de Serpumar, se ejecutan trabajos de asfaltado en la vía principal interna, además de labores para el mantenimiento y limpieza con equipo hidrojet del sistema de drenaje para aguas de lluvias».

De igual forma, la funcionaria agradeció «el respaldo del Gobierno nacional y regional, liderados por el presidente Nicolás Maduro y por la gobernadora de Aragua, Joana Sánchez, respectivamente, sin cuyo apoyo sería imposible llevar adelante estos trabajos, beneficiosos para toda la población; no solo de Mariño, sino de toda Aragua y Venezuela, ya que en dicho mercado mayorista confluyen comerciantes que traen sus productos desde diferentes partes del país».

Más detalles sobre activado plan de rehabilitación del Mercado Mayorista

«Estamos haciendo unas aducciones de aguas blancas que nos permitirán surtir de este servicio para el buen funcionamiento de dos baños destinados al uso de quienes visitan y hacen vida laboral en el mercado, además de beneficiar a un total de treinta locales comerciales», agregó Oropeza.

Por último, Oropeza informó que otra de las acciones de envergadura que se desarrollan dentro de este plan integral es la adecuación de la iluminación de todos los galpones que integran el Mercado Mayorista, así como de toda la parte perimetral externa.

