Luis Eduardo Martínez se postulópara tomar las riendas de Aragua

Luis Eduardo Martínez asistió este sábado en conjunto con diferentes partidos políticos de la oposición, a los espacios del Centro Nacional Electoral (CNE) para entregar los recaudos pertinentes y oficializar su candidatura a la Gobernación del estado Aragua.



«Hoy se inicia un camino que culminará el 25 de mayo, no lo duden con una gran victoria de las fuerzas del cambio en Aragua; vamos a hacer de Aragua un estado referente, no solamente en Venezuela sino en Latinoamérica, porque condiciones hay suficientes, hombres y mujeres extraordinarios en una tierra excepcional», informó Luis Eduardo Martínez, candidato a la Gobernación del estado Aragua.

Asimismo, Martínez mencionó que en la documentación fue añadido el programa de gobierno y sus lineamientos, «nos vamos a enfocar en la generación de empleos de calidad, la reactivación de las zonas industriales del estado Aragua, la concreción de las zonas económicas especiales, las cuales permitirán traer inversionistas y capitales extranjeros».

Finalmente, el candidato indicó que al culminar la Semana Santa estarían presentando el programa de gobierno donde se ve reflejado como van a lograr ese camino de progreso para la entidad aragüeña, «también estaremos dando a conocer nuestro comando de campaña y les adelanto que iremos haciendo pública quiénes serán los hombres y mujeres que nos representarán en el gobierno regional para que los aragüeños sepan que no solamente votarán por nosotros y por los diputados y diputadas, sino también por hombres y mujeres que estarán en funciones de gobierno».

Por otro lado, Guillermo Luces, secretario general nacional de Voluntad Popular, señaló que todo el equipo se mantendrá desplegado en los 18 municipios del estado Aragua trabajando y apoyando la candidatura de Luis Eduardo Martínez para lograr los cambios que se necesitan en la entidad, «nosotros como Voluntad Popular nos hemos integrado a este comando de campaña para hacer nuestros aportes en materia social y económica, para que el estado Aragua, junto a Luis Eduardo Martínez, podamos tener una Aragua de futuro, desarrollo, paz y bienestar».

FABIOLA RODRÍGUEZ | elsiglo