El piloto inglés Lando Norris logró una brillante victoria en el Gran Premio de Hungría de Fórmula 1, este domingo en el circuito de Hungaroring, en el que la escudería McLaren cosechó un nuevo doblete, con la segunda plaza para el australiano Oscar Piastri.

Lando Norris gana el Gran Premio de Hungría.

Gracias a su victoria y al cuarto doblete consecutivo de McLaren, Norris suma 275 puntos en la clasificación de pilotos y se coloca a solo nueve de su compañero Piastri.

El vigente campeón del mundo, el neerlandés Max Verstappen, que solo fue noveno, dice prácticamente adiós a sus opciones de revalidar la corona, al quedar con 187 puntos.

Se trata de la 200ª victoria de McLaren en la categoría reina del automovilismo.

El británico George Russell (Mercedes) completó el podio, mientras que el monegasco Charles Leclerc, que partió desde la pole y fue líder durante la primera parte de la carrera, acabó cuarto.

También te puede interesar: Bad Bunny, Adidas y Mercedes llevan por primera vez un vehículo de Fórmula 1…

Alonso quinto

Por detrás, el veterano español Fernando Alonso logró una meritoria quinta plaza con Aston Martin, el mejor resultado hasta ahora de la temporada para un piloto que acaba de cumplir 44 años.

La carrera se decidió, curiosamente, en los boxes, ya que Norris, a diferencia de sus rivales, solo realizó un cambio de neumáticos, lo que le permitió llevarse la victoria.

«Estoy muerto. Ha sido duro. No planeaba hacer solo una parada, pero después de la primera vuelta, era nuestra única opción para optar a la victoria», declaró Norris, quien se felicitó por «la victoria número 200 como equipo y mantener a raya a Piastri».

«He empujado todo lo que he podido y sabía que si quería adelantarle tenía que ser en la curva 1 porque es complicado adelantar aquí», declaró por su parte un Piastri que no quedó sorprendido por la estrategia de su compañero: «Lando no tenía mucho que perder» tras la salida.

El brasileño Gabriel Bortoleto (Sauber), el canadiense Lance Stroll (Aston Martin), el neozelandés Liam Lawson (Racing Bulls), el neerlandés Max Verstappen (Red Bull) y el italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) completaron el Top 10, mientras que el español Carlos Sainz (Williams) fue 14º y el argentino Franco Colapinto (Alpine) fue el último de los 19 pilotos que acabaron la carrera.

La estrategia decide

En la salida, Leclerc mantuvo la primera plaza, seguido por Piastri, que además cerró a Norris, lo que provocó que tanto Russell como Alonso adelantaran al inglés.

Pasadas las primeras cinco vueltas, Leclerc rodaba con dos segundos de ventaja sobre Piatri y el australiano metía segundo y medio a Russell, mientras que Norris había recuperado la cuarta plaza tras adelantar a Alonso, que también realizó un solo cambio de neumáticos.

Tras la primera parada en boxes de Leclerc y Piastri en la vuelta 20, Norris pasó a liderar la carrera.

Pasado el ecuador de la carrera, el monegasco mantenía una diferencia de dos segundos con respecto a Piastri, pero Leclerc advirtió por radio a su equipo que tenían una estrategia equivocada: «Estamos perdiendo demasiado tiempo, vamos a perder la carrera».

La estrategia de Norris se confirmó como la buena, ya que el británico aprovechó la segunda parada de Leclerc y Piastri para asaltar el liderato a poco más de 20 vueltas para el final.

Y los malos presagios de Leclerc se confirmaron, ya que el monegasco no sólo cedió la primera plaza, sino que quedó fuera del podio.

Las últimas vueltas se convirtieron en una lucha fratricida entre los dos McLaren. Piastri, con gomas más frescas, se lanzó a la caza de Norris y ambos estuvieron cerca del accidente en la penúltima vuelta, lo que llevó al equipo a pedir a sus pilotos que no tomasen más riesgos, permitiendo la victoria del inglés.

elsiglo con información de (ElNacional)

MG