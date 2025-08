José Grasso Vecchio: “El mercado de otros bienes pasará los 100 millones de dólares en diciembre de 2025″.

La Bolsa de Valores de Caracas puede ser de los recintos más resilientes que existen en el país. Sobrevivió a la hecatombe de su prohibición hace más de una década y hoy -gracias al empeño de algunos empresarios- se reinventa tímidamente. A su cargo está el que algunos definen como el hombre al que llaman para resolver los imposibles: José Grasso Vecchio.

Su paso por la Liga Nacional de Beisbol dejó huella y orden, y su gestión en la Asociación Bancaria mostró que es un hombre que lanza puentes, lima asperezas y cumple sus objetivos. Hoy, como presidente de la BVC, está claro que hay que mejorar la normativa del mercado de valores para hacerla más flexible: mayores lapsos y más empresas de distintos rubros. Si lo logrará es un misterio. Lo que sí es un hecho es su nuevo reto y la manera cómo lo asume: “Estoy dedicado mañana, mediodía, tarde y noche a promover el mercado de valores en todas partes”.

-¿Por qué aceptó el cargo de presidente de la Bolsa de Valores de Caracas?

-A mí me gustan mucho los retos y el mejor ejemplo que te puedo dar es haber aceptado la presidencia de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional en el año 2007 -donde fui solo por dos años y repetí tres periodo- hasta 2013. La verdad es que me es difícil a veces decir que no a un reto. Donde yo puedo ayudar, pues yo trato de asumir la responsabilidad.

Yo estaba en diciembre de vacaciones, yo sabía que Horacio Velutini no repetía como presidente de la bolsa porque él había decidido retirarse para enfocarse más en sus temas familiares, en sus empresas. En ese entonces estaba totalmente fuera de mi radar pensar que me podían llamar para esta responsabilidad.

Y en el mes de diciembre me encontraba en el exterior y, sorpresivamente, recibí una llamada donde me preguntaron si yo estaría interesado en acompañar a la junta directiva de la Bolsa de Valores como presidente para el periodo que inició el 21 de marzo de 2025.

-¿Quién le llamó?

-No, no, no, eso no se dice. Me llamó una persona de la junta directiva que estaba terminando en representación de los que estaban allí. Pero fíjate, yo le dije que en principio sí me interesaba, que por supuesto quería conversar con ellos y ver que estuviéramos dentro de la misma página de ideas y cosas por hacer. Tan pronto llegué a Venezuela, empezando el mes de enero, me reuní con un número importante de miembros de esa junta directiva y me ratificaron que tenían interés en ver la posibilidad de que yo aceptara acompañarlos en este reto.

-¿Qué consiguió cuando llegó?

-Mi experticia, donde he dedicado muchísimos años en mi vida ha sido en la carrera bancaria. Pero la Bolsa de Valores de Caracas no me ha sido ajena. Yo fui asesor de inversiones del mercado de valores, he sido docente en materia de instituciones financiera. Me encontré con una Bolsa de Valores de Caracas que desde el año 2021 hasta 2025 ha tenido una rentabilidad muy buena.

Quien ha invertido en la BVC se ha protegido de la inflación. Incluso, desde el punto de vista cambiario, también ha tenido unos buenos resultados. Un ejemplo es que en el primer semestre de 2025 la variación interanual en dólares del índice bursátil Caracas fue del 60,37%, una rentabilidad en dólares que no la va a obtener en ningún lado.

Entonces, yo veo la moneda con dos caras, esa es la cara buena de la moneda. La otra cara es que la bolsa es pequeña, tiene 40 empresas que listan en mercados de renta fija, papeles comerciales y bonos. Por cierto, está habiendo un repunto importante de ese mercado ahorita.

-¿De papeles comerciales?

-Sí, si te pones a ver en las noticias, está moviéndose muy bien. Empezamos más lento el año, pero recuerda también que la economía venezolana los primeros meses del año va más lenta hasta después de Semana Santa. En papeles de renta variable tenemos 35 empresas inscritas, pero nosotros necesitamos tener 100, 200, 300 empresas en renta fija y en renta variable.

-¿Y hay tantas empresas en Venezuela?

-Sí hay, porque yo no estoy pensando solo en corporaciones, estoy pensando en empresas medianas e incluso empresas pequeñas. Otro mercado que es interesante y que está creciendo mucho es el mercado de otros bienes que arrancó en Venezuela. Ese es un mercado nuevo para la bolsa, empezó muy tímidamente en el año 2023, cuando se aprobaron las normas del mercado de otros bienes. Hubo algo más de actividad en el año 2024, pero eso está ahorita en un proceso bien importante de crecimiento. El mercado de otros bienes finalizó el primer semestre de 2025 con una variación interanual del 72,87%. Pasó de 18 millones de dólares negociados a 31 millones de dólares.

– 31 millones de dólares sigue siendo un mercado pequeño.

-El mercado de otros bienes pasará los 100 millones de dólares en diciembre de 2025.

–¿Cómo están hoy los resultados de la BVC?

-Los resultados del semestre 2025 muestran que el volumen negociado en la BVC se está incrementando. El número de operaciones muestra también un avance importante porque pasamos en junio de 2024 de 18.953 operaciones a 35.457 operaciones, casi duplicamos, crecimos 87%. Claro, si yo te digo que estoy haciendo 35.457 operaciones, podemos ver el vaso medio vacío y decir que eso es poco, pero también lo podemos ver medio lleno. Yo estoy dedicado mañana, mediodía, tarde y noche a promover el mercado de valores en todas partes.

-¿En qué consiste el mercado de bienes pequeños?

-Es un mercado nuevo que se está desarrollando, donde están ocurriendo operaciones de factoring, de préstamos, donde la bolsa de valores es un mercado autoregulado y rápido. Te voy a poner ejemplos muy concretos. El mercado de Cashea se hace en una gran medida a través de su paso por el mercado de otros bienes en nuestra Bolsa de Valores de Caracas.

-¿Cuál es la importancia de eso?

-Yo creo que esto ha ayudado muchísimo a dinamizar el comercio y las necesidades del venezolano que, por cierto, es un buen pagador y las morosidades reflejan esto porque están por debajo del 2%. La gente cuida su crédito. Te pongo otro ejemplo: las compañías de seguro tienen que asegurar un pago a una clínica que, en un momento determinado, es lo que va a permitir la atención de un asegurado de manera rápida e inmediata. Y este tipo de operaciones también es a través de nuestro mercado de valores.

Es decir, tú vas a ver cómo se dinamiza el comercio o ayudas a dinamizarlo con ideas como las operaciones de financiamiento a las que te hacía referencia. Tú ayudas a atender temas sociales o temas médicos, como es este al que me refiero. Es decir, la Bolsa de Valores de Caracas es la vía para poder atender múltiples cosas.

-¿En qué está enfocado en este momento?

-Nosotros estamos interesados en dos cosas ahorita. Los lineamientos que hay son muy buenos, la regulación es muy buena también, pero hemos estado pendientes de un ajuste a la resolución que nos permita hacer dos cosas. La primera es poder ir a plazos mayores, 24 meses, en las operaciones que nosotros procesemos.

Segundo, no tener restricciones desde el punto de vista de sectores económicos al que dirigirnos. ¿A qué me refiero? Vivimos en Venezuela, queremos a Venezuela y trabajamos por Venezuela. Entendemos las áreas prioritarias que hay que atender y siempre se buscan empresas que puedan exportar, que podamos ayudar. Empresas que puedan sustituir importaciones aumentando la producción local. Son empresas que yo te diría que son más estratégicas y son las que más nos interesa apuntar y ayudar. Pero también todo lo que tiene que ver con la alimentación, con el agro, con la agroindustria, con la manufactura, con el turismo.

Ahora que estamos hablando de Zonas Económicas Especiales, con el caso de Colombia y Venezuela, se abre la oportunidad entre Cúcuta y San Cristóbal de poder avanzar en beneficio para los dos países. Es necesario que a nosotros se nos dé también la oportunidad de poder estar en todos esos sectores, poder estar sin limitaciones. Por supuesto, cumpliendo normas, cumpliendo regulaciones, pero poder estar ayudando en todas esas áreas de trabajo.

Yo siempre utilizo un ejemplo que es la operación que hubo con Digitel a principio de año con la tecnología 4G y la 5G. Hubo ese proceso de licitación en el que resultó adjudicada a Movistar y Digitel y eso se hizo acá, en esta casa. ¿Cuál es la importancia de que se haya hecho aquí? Que la Bolsa de Valores de Caracas es un árbitro reconocido, da transparencia, da seguridad y da confianza. Damos esa tranquilidad, tú no escuchaste nada negativo de esa operación que se realizó acá. Todo salió bien, y no solo que todo salió bien, sino que además después las empresas que participaron, en este caso concreto Movistar y Digitel, anunciaron inversiones que están haciéndose en el país.

-¿En dónde está el futuro: en las acciones o en los papeles?

-En el mundo de hoy, con todo esto de la inteligencia artificial y el cambio de los patrones de consumo, un corro como este está destinado a desarrollar menos el mercado de acción y más el mercado de papeles o instrumentos. Hay que estar en toda la gama de operaciones, pero eso no es tampoco algo del otro mundo, y vas a tener mucho más beneficio.

En el caso de la renta fija, son básicamente papeles comerciales y bonos con los que se logra un financiamiento alterno al del sistema bancario. La bolsa no es competencia de la banca, es un complemento, todos somos instituciones financieras… No tenemos límites en pensar, en innovar, en cambiar, en ajustar. A veces ciertos esquemas de negocio se agotan y hay que buscar nuevos.

Yo he estado manejando, por supuesto, con todo el apoyo de nuestra junta directiva, una serie de reuniones con países que consideramos tienen una mayor vocación de trabajar en Venezuela. En el evento con los empresarios de Vietnam y de Venezuela vi interés en invertir acá. Interés en ayudar al país. Empresas que quieren venir para acá.

-¿Afectan a este tipo de relaciones las sanciones económicas impuestas por Estados Unidos?

-A veces hay ese sobrecumplimiento que es nefasto. Por eso yo te digo que se deben llevar a cabo esas reuniones con países que considero puedan tener una vocación de querer hacer cosas con nosotros. Cuando tú hablas de vocación, sabes que son países que son más tolerantes con las sanciones o más independientes. Es decir, que pueden moverse más fácilmente y no te estoy hablando de países pequeños.

La Zona Económica Especial entre Venezuela y Colombia puede ser desde el punto de vista social, comercial y económico muy importante para ambos países… Vamos a seguir haciendo reuniones de esa naturaleza. Tenemos identificados a muchos países que quieren que nos reunamos, que quieren venir para acá, que quieren conocer qué puede hacer la Bolsa de Valores de Caracas y que para mi es la bolsa de valores de Venezuela.

elsiglo con información de (BitácoraEconómica)

MG