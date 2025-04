Con casi 20 años de carrera, el productor estadounidense ha creado hits para Britney Spears, Katy Perry y Justin Bieber.

La trayectoria que no conocías del prometido de Selena

Benny Blanco, cuyo nombre real es Benjamin Joseph Levin, es uno de los productores más influyentes de la música pop moderna, aunque su rostro haya permanecido en las sombras por años. Comenzó su carrera en 2007 bajo la mentoría de Dr. Luke, colaborando en éxitos como «Circus» de Britney Spears y «Tik Tok» de Kesha, canciones que definieron el sonido electropop de finales de los 2000.

Su habilidad para mezclar ritmos urbanos con melodías pegajosas lo llevó a trabajar con Katy Perry en «Teenage Dream» y «California Gurls», temas que alcanzaron certificaciones diamante y consolidaron su reputación.

En la década siguiente, Blanco expandió su alcance. Coescribió «Love Yourself» para Justin Bieber, un sencillo que criticó el egocentrismo en las relaciones y se convirtió en un himno global. También produjo «Don’t» de Ed Sheeran, explorando un lado más oscuro del pop acústico, y «Diamonds» de Rihanna.

En 2015, su conexión con Selena Gómez comenzó con «Same Old Love», tema del álbum Revival. La química creativa los unió nuevamente en «I Can’t Get Enough» (2019), junto a J Balvin, mezclando inglés y español en una pista que celebró la diversidad latina. Más allá de la música, Blanco incursionó en televisión con cameos en Dave de FXX y un show culinario en YouTube con Matty Matheson.

¿Cómo redefinió Blanco la producción musical moderna?

Blanco democratizó el pop al integrar géneros como el trap, la cumbia y el EDM en estructuras convencionales. En «Eastside» (2018), su debut como artista, combinó el folk de Halsey con el R&B de Khalid, creando un himno generacional sobre la nostalgia urbana. Su sello Friends Keep Secrets (bajo Interscope) impulsó a artistas emergentes como Tory Lanez, mientras que su colaboración con BTS y Snoop Dogg en «Bad Decisions» (2022) fusionó K-pop y rap old-school.

A nivel personal, su relación con Selena Gómez, confirmada en 2023, reveló su faceta más humana. Juntos lanzaron I Said I Love You First (2025), un álbum íntimo que explora el amor maduro, con temas como «Scared of Loving You». «Es una locura cómo tu pareja puede estar frente a ti todo el tiempo y no darte cuenta hasta que tienes ese momento Clueless», confesó Blanco en una entrevista.

Con 37 años, Benny Blanco no solo ha moldeado sonidos, sino narrativas. Desde sus inicios vendiendo drogas para financiar su equipo, hasta convertirse en un arquitecto de éxitos que acumulan 9.3 mil millones de streams, su historia refleja la evolución de la industria: un genio que prefiere el anonimato, pero cuya huella es imborrable.

