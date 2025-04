Ivette Domínguez denuncia acoso cibernético

En las últimas horas, Ivette Domínguez ha sido noticia y no precisamente por su talento o peculiar forma de ser. Y es que, la actriz compartió en Instagram una difícil situación que atraviesa actualmente en su vida.

Ivette Domínguez enfrenta momentos de tensión tras denuncia de acoso.

En un video publicado, ‘La Coloquial’ denunció que, está siendo víctima de amenazas y acoso por parte de una supuesta “secta” desde diciembre del año 2024, lo que le ha generado preocupación por su integridad y la de sus seres querido.

Meses de angustia

Domínguez mencionó que, todo se debió a una cuña navideña, lo que terminó siendo una verdadera tortura para ella y ocasionó que, ahora sea objetivo de personas que hasta ahora desconoce su identidad.

Asimismo, contó que, le escriben desde más de 10 números telefónicos. Sin embargo, reconoció que, ya la denuncia está puesta en las autoridades pertinentes, pero, sigue a la espera de poder librarse de todo este problema.

“Temo por mi vida. No es fácil durante 4 meses haber recibido todo este ataque. Me acuesto y recibo el ataque, me levanto y recibo el ataque. A veces no tengo ni ganas de trabajar, porque ellos saben quién soy yo”, dijo.

En este sentido, la oriunda del estado Monagas pidió ayuda a sus seguidores para hacer eco de lo que está sucediendo con ella. De igual forma, solicitó al fiscal general de la República, Tarek William Saab, hacerse cargo del caso.

Con lágrimas en los ojos destacó que “temo por mi vida, temo por las personas que están a mi lado, porque mi único pecado es trabajar decentemente en este país”. Todo esto mantiene en alerta a Ivette, quien vive asustada tras la confirmación de los atacantes.

“La última vez me dijeron que son una secta. Es una palabra tan fea, es algo que encierra algo muy negro, muy turbio. Y por eso señor fiscal, le pido que me ayude a esclarecer este caso, porque sé que yo voy a ser la voz de muchas personas que a lo mejor están atacando”.

Apoyo de sus seguidores y colegas

Ante esto, la comunidad artística y sus seguidores han mostrado solidaridad con la actriz, respaldándola en este difícil momento y exigiendo una investigación para resolver el caso y garantizar su seguridad.

Coraima Torres dejó su mensaje: “Bendiciones infinitas Santa bellaaaa”. Por su parte, Hilda Abrahamz pidió bendiciones para ella al igual que la actriz Amanda Gutiérrez. “La gente de Luz como tú está protegida”, escribió el actor Nacho Huett.

elsiglo con información de (Meridiano.net)

MG