Karol G encabezará el primer show de medio tiempo de la NFL transmitido exclusivamente por YouTube en Brasil.

Karol G protagonizará el show de medio tiempo de la NFL en Brasil

Este histórico evento se realizará el 5 de septiembre en el estadio Corinthians Arena de São Paulo, durante el partido inaugural entre los actuales campeones de la AFC, los Kansas City Chiefs, y Los Angeles Chargers.

Bajo el lema “Sonidos de América Latina a través del entretenimiento del día del partido”, la presentación de Karol G, con su reciente álbum Tropicoqueta, será el ícono central del espectáculo.

Con su show, la cantante colombiana busca destacar la cultura latina en un escenario global, marcando una unión entre el deporte y la música para una audiencia internacional.

La artista colombiana expresó su emoción por formar parte de esta primera transmisión en vivo exclusiva de la NFL en YouTube, y destacó el orgullo que siente por poder llevar su música a un escenario tan importante.

Además del show de medio tiempo de Karol G, la cantante brasileña Ana Castela interpretará el himno nacional de Brasil, mientras que el saxofonista Kamasi Washington estará a cargo del himno de Estados Unidos.

La transmisión del partido será gratuita y estará disponible en todo el mundo a través de YouTube, comenzando con un programa especial una hora antes del inicio del juego.

Este evento representa un momento histórico en la colaboración entre la NFL y YouTube, unificando el mundo del fútbol americano, el entretenimiento y la cultura latina.

