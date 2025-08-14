El cólera se propaga en Darfur, causando al menos 40 muertos en siete días.

Al menos 40 personas han muerto en sólo una semana en la región de Darfur, en el oeste de Sudán, por el peor brote de cólera que el país, en guerra desde hace más de dos años, sufre en años, informó este jueves Médicos Sin Fronteras (MSF).

Declarado inicialmente por el Ministerio de Salud hace un año, hasta el 11 de agosto se han registrado 99.700 casos sospechosos y más de 2.470 muertes relacionadas, pero sólo en la región de Darfur, los equipos de MSF trataron a más de 2.300 pacientes y registraron 40 muertes por cólera la semana pasada en centros gestionados por el Ministerio de Salud, indicó la organización en un comunicado.

“En los campos de desplazados y refugiados, las familias no tienen más remedio que beber de fuentes contaminadas y muchas contraen cólera”, afirmó coordinador del proyecto de MSF en Tawila (Darfur Norte), Sylvain Penicaud, en la nota, en la que recordó que “hace dos semanas, se encontró un cadáver en un pozo en uno de los campos. Fue retirado, pero en dos días, las personas se vieron obligadas a beber de esa misma agua”.

En Tawila, la gente sobrevive con un promedio de tan solo tres litros de agua al día, menos de la mitad del umbral mínimo de emergencia de 7,5 litros por persona al día para beber, cocinar y para la higiene, según lo estipulado por la OMS.

“La situación es sumamente urgente”, indicó el jefe de misión de MSF en Sudán, Tuna Turkmen, quien señaló que el brote se está extendiendo «mucho más allá de los campos de desplazados, a múltiples localidades en los estados de Darfur y más allá”.

Por ello, llamó a una respuesta internacional que cuente con «un mecanismo de coordinación de emergencias para brotes capaz de brindar atención médica, mejorar los servicios de agua y saneamiento, e iniciar campañas de vacunación contra el cólera en las zonas afectadas a un ritmo acorde con la urgencia que requiere esta catastrófica situación”.

«No se debe dejar que los supervivientes de la guerra mueran de una enfermedad prevenible”, sentenció.

La situación sanitaria se agrava en un país que vive desde el 15 de abril de 2023 una guerra que ha provocado la muerte de decenas de miles de personas y el desplazamiento de alrededor de 13 millones, lo que ha causado la peor crisis humanitaria en el planeta.

